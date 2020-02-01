Кроссовер Acura MDX PMC ручной сборки получил неожиданный ценник





Компания Acura давно удивляет специальными версиями своих моделей, которые быстро завоевывают внимание покупателей. Так, в компании недавно придумали специальную версию кроссовера Acura MDX PMC Edition, сборка которого осуществляется вручную. Официальные дилеры марки начнут получать первые экземпляры этих автомобилей уже 1 февраля текущего года. Всего для рынка США компания планирует построить три сотни экземпляров Acura MDX PMC ручной сборки, еще три десятка таких машин будут отправлены в Канаду. Примечательно, что недавно была названа цена новинок, которая оказалась весьма неожиданной.Сообщается, что за самую доступную комплектацию Acura MDX PMC покупателям придется заплатить 63 745 долларов США, что эквивалентно примерно 4,02 миллионам рублей. Для кроссоверов серии MDX это довольно высокий ценник, однако, если учитывать, что речь идет о роскошной спецверсии, которая собирается вручную, то есть смысл говорить о некоторой бюджетности.