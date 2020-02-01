В сотни раз быстрее 5G: внедрение сетей 6G повысит скорость передачи данных до 8000 Гбит/с





Как считают эксперты, пиковые скорости передачи данных в сетях следующего поколения могут составить порядка 8000 Гбит/с, что в сотни раз превышает показатели самых передовых на данный момент 5G-сетей, демонстрирующих скорость на уровне до 35 Гбит/с. Более того, реальная скорость передачи данных в сетях пятого поколения, которые уже запущены и работают, оказывается еще ниже. Но основания делать прогнозы на столь значительный прирост в скорости у специалистов есть, особенно с учетом динамики развития технологий в последние годы.Так, в Сиднейском университете заявляют, что скорость сетей 6G может открыть принципиально новые сценарии использования Сети и стать революционной с точки зрения взаимодействия между человеком и техникой. Впрочем, до реального прорыва еще придется подождать, в Китае на данный момент лишь созданы две рабочие группы, которые занимаются наблюдением за исследованиями в области связи такого стандарта.