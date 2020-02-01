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Медик из Египта Сихам Сокия рассказал о продуктах, которые могут защитить от коронавируса

Медик из Египта Сихам Сокия рассказал о продуктах, способных защитить от коронавируса. Он рекомендует отдавать предпочтение овощам и фруктам.

После объявления Всемирной организацией здравоохранения о чрезвычайном положении в связи с возникновением коронавируса Сихам Сокия поторопился обозначить продукты, способные позаботиться о состоянии здоровья человека. Специалист особенно рекомендует ввести в рацион лимон, апельсин, петрушку, киви, имбирь, брокколи, цветную капусту, чеснок, лук, шпинат, бобовые. Среди напитков отличным решением является употребление зелёного чая. Одним из важных факторов, на который необходимо обратить внимание, по словам эксперта, это отказ от сахара и продуктов с ним, обработанных пищевых изделий, фастфуда, блюд с огромным количеством жира, связанных с процессами воспаления в организме, из-за чего может возникнуть риск развития осложнений.

Также необходимо употреблять достаточно воды, это имеет серьёзное значение для организма и во время вспышки заболевание помогает повысить защитные свойства. Канадским и китайским исследователям удалось провести эксперимент, показавший, что вспышка пневмонии могла возникнуть из-за минимум двух штаммов коронавируса.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:02

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