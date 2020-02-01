Денис Шальных свел татуировки и принял участие в конкурсе бодибилдеров
Сын известной артистки Елены Яковлевой Денис Шальных опубликовал в своем микроблоге Instagram кадры с конкурса бодибилдеров, в котором принял участие. Под фотографией он написал, что для него конкурс красоты не более чем опыт, так как при постоянном стремлении к подобному роду деятельности нужна максимальная отдача и полная вовлеченность.
Как известно, Денис Шальных большой поклонник татуировок и почитатель нестандартного способа самовыражения. Однако не так давно сын известной актрисы принял решение вывести свои многочисленные рисунки на теле. Именно после болезненного преображения Шальных отправился на спортивный конкурс красоты.
Молодой человек регулярно тренируется и занимается усиленными физическими нагрузками в спортзале. Благодаря усердию его фигура в безупречном состоянии, что привлекает много внимания среди поклонниц в социальных сетях. По словам Дениса Шальных, сейчас его вес составляет 88 килограммов, это значит, что он активно использовал метод «сушки» для важного конкурса. Но больше участвовать в подобных мероприятиях он не намерен.
Как известно, Денис Шальных большой поклонник татуировок и почитатель нестандартного способа самовыражения. Однако не так давно сын известной актрисы принял решение вывести свои многочисленные рисунки на теле. Именно после болезненного преображения Шальных отправился на спортивный конкурс красоты.
Молодой человек регулярно тренируется и занимается усиленными физическими нагрузками в спортзале. Благодаря усердию его фигура в безупречном состоянии, что привлекает много внимания среди поклонниц в социальных сетях. По словам Дениса Шальных, сейчас его вес составляет 88 килограммов, это значит, что он активно использовал метод «сушки» для важного конкурса. Но больше участвовать в подобных мероприятиях он не намерен.