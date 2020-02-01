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Наталья Подольская появилась на обложке журнала MODA topical

Наталья Подольская сообщила своим подписчикам на странице в Instagram, что ее фотография появилась на обложке модного журнала MODA topical. Также исполнительница рассказала, что в февральском номере будет ее интервью.
Наталья Подольская появилась на обложке журнала MODA topical

Наталья Подольская разместила снимок, на котором запечатлена в черном платье с глубоким декольте, украшенном пайетками золотого и серебряного цвета. Ее образ дополнили массивные серьги, макияж и укладка. Певица стоит положив руки на бедра и смотрит в камеру. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Наталья Подольская написала: "Друзья! Вышла новая обложка журнала MODA topical с моим участием". В конце публикации исполнительница добавила, что в февральском номере будет опубликовано ее интервью.

Преданные поклонники начали поздравлять знаменитость. Многие пожелали исполнительнице не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Также фанаты написали большое количество комплиментов Наталье Подольской и оставили почти 2 000 отметок "Мне нравится".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:54

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