«Китайцам повезло»: вирусолог прокомментировал версию об искусственном происхождении коронавируса





По словам ученого, учреждение, способное на такие эксперименты, действительно находится в китайском Ухане, который считается эпицентром распространения опасного вируса. «Там находится замечательная лаборатория вирусологии. Китайцам просто повезло, что она там была. Благодаря этому удалось довольно быстро идентифицировать возбудитель болезни», - отметил специалист. При этом, он не верит в версию с искусственным выведением вируса. «Искусственное происхождение коронавируса – это фейк», - подчеркивает он.Стоит отметить, что ситуация с распространением коронавируса с каждым днем обретает все более серьезные масштабы. Так, совсем недавно Всемирная организация здравоохранения признала, что эпидемия вируса, распространяющегося из Китая, вынуждает объявить о ЧП глобального значения. Отреагировали на угрозу и в России. Ранее глава правительства страны Михаил Мишустин распорядился закрыть границы России с КНР на Дальнем Востоке, а также провести эвакуацию россиян, которые находятся на территории Китая.