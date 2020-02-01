АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

«Китайцам повезло»: вирусолог прокомментировал версию об искусственном происхождении коронавируса

Завлаборатории экологии микроорганизмов при Дальневосточном федеральном университете Михаил Щелканов прокомментировал версию, согласно которой, нашумевший коронавирус штамма 2019-nCoV мог быть искусственно выведен в лабораторных условиях. С такой версией недавно выступили некоторые издания и эксперты.
«Китайцам повезло»: вирусолог прокомментировал версию об искусственном происхождении коронавируса

По словам ученого, учреждение, способное на такие эксперименты, действительно находится в китайском Ухане, который считается эпицентром распространения опасного вируса. «Там находится замечательная лаборатория вирусологии. Китайцам просто повезло, что она там была. Благодаря этому удалось довольно быстро идентифицировать возбудитель болезни», - отметил специалист. При этом, он не верит в версию с искусственным выведением вируса. «Искусственное происхождение коронавируса – это фейк», - подчеркивает он.

Стоит отметить, что ситуация с распространением коронавируса с каждым днем обретает все более серьезные масштабы. Так, совсем недавно Всемирная организация здравоохранения признала, что эпидемия вируса, распространяющегося из Китая, вынуждает объявить о ЧП глобального значения. Отреагировали на угрозу и в России. Ранее глава правительства страны Михаил Мишустин распорядился закрыть границы России с КНР на Дальнем Востоке, а также провести эвакуацию россиян, которые находятся на территории Китая.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Подольская появилась на обложке журнала MODA…
Похудевшая бьюти-блогер Гоар Аветисян заявила, что ждет…
«Китайцам повезло»: вирусолог прокомментировал версию об искусственном происхождении…
"Добродушный, светлый, остроумный": Игорь Николаев поздравил Льва Лещенко с днем…
McDonald’s в рекламном ролике показал стандартный заказ рэпера Канье Уэста и Ким…
Эксперты назвали ТОП-7 самых красивых игр для…
«Два селфи в ленте подряд. Кошмар!» : Певица Ёлка показала фото без…
Врач: медицинские маски не гарантируют защиту от…
Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25…
Продюсер Андрей Разин посмеялся над звездным статусом Филиппа Киркорова и Николая…
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
Анонсирован выпуск самой мощной зарядки для…
Айза Анохина переболела в Камбодже лихорадкой…
Назван ТОП-5 самых доступных иномарок на российском рынке в феврале…
Больная раком звезда «Экипажа» Александра Яковлева перестала выходить на…
В возрасте 81 года умер актер Алан Харрис, сыгравший три роли в «Звездных…
«Главное драматическое событие детства до сих пор отзывается болью в душе»: Тутта Ларсен вспомнила о разводе…
Ученые: Предотвратить риск выкидыша поможет применение…
Учёные рассказали о продуктах, снижающих риск развития заболевания…
Вера Брежнева в Лондоне пошла на прогулку в компании…
Секреты работы сердца рыб могут помочь в лечении…
«Встреча с друзьями удалась»: 69-летняя Надежда Бабкина в Майами увиделась со Стасом…
Эксперты рассказали, как определить состояние автомобиля по свечам…
«Примадонна»: Пользователи сравнили певца Шуру в парике с Аллой…
Ученые нашли доказательство существования металлического…
В честь дня рождения Юрия Лозы перечислены пять самых скандальных высказываний…
Eset: 99% мобильных вирусов нацелены на…
Наваристая шурпа, люля-кебаб по-алматински и бастурме: в армии прошли Дни казахской…
Просмотреть все новости