"Добродушный, светлый, остроумный": Игорь Николаев поздравил Льва Лещенко с днем рождения

Сегодня Лев Лещенко празднует свой 78-й день рождения. Одним из первых звезд отечественного шоу-бизнеса артиста поздравил Игорь Николаев. Музыкант опубликовал несколько совместных фотографий с именинником. На первом снимке Лев Лещенко что-то говорит своему коллеге по сцене, на другом фото знаменитости смотрят в камеру и улыбаются. В комментарии Игорь Николаев написал: "Лев Валерьянович удивительный человек, по-настоящему Народный Артист, добродушный, светлый, остроумный! Здоровья, счастья и долгих лет тебе и Ирочке, берегите себя и друг друга". Также музыкант вспомнил, что в возрасте 12 лет купил пластинку знаменитого певца, и тогда он даже не мог подумать, что они будут соседями.Сейчас Игорь Николаев может похвастаться, что дружески общается со Львом Лещенко, переодевается с ним в одной гримёрке и выступает вместе на концертах. Подписчики композитора присоединились к поздравлениям и пожелали исполнителю здоровья, долгих лет жизни, благополучия и положительных эмоций.