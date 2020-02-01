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Супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть

Супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая в рамках своего YouTube-шоу «Мне это нравится!» рассказала, что по-доброму завидует европейским женщинам. По ее словам, они проще относятся к своему возрасту, не боясь старения, однако актриса, как и большинство российских женщин, испытывает страх- из-за этого.
Супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть

Как рассказала Высоцкая, европейские дамы не боятся потерять привлекательность с возрастом, тогда как для жительниц России это является огромным страхом. Причиной служит тот факт, что с возрастом представительницам слабого пола "сложнее жить, порой на них показывают пальцем". Потеря привлекательности приводит к тому, что российские женщины теряют некоторые преимущества и чувство социальной безопасности, тогда как молодым людям "в нашей стране открыты все дороги".

Юлия Высоцкая призналась, что недавно посещала гомеопата, который задал вопрос, чего боится актриса. После перечисления "каких-то вещей" супруга режиссера сказала: "Я боюсь стареть". В собственном шоу актриса призналась, она по-доброму завидует итальянкам и француженкам, так как им удается выглядеть привлекательно в любом возрасте. Более того, европейские дамы не зацикливаются на своем внешнем виде, при этом сохраняют блеск в глазах. Они не испытывают давления со стороны мужчин, поэтому научились стареть достойно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 11:42

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