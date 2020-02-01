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Певица МакSим уходит в бессрочный отпуск из-за проблем со здоровьем

Директор известной артистки МакSим сделала официальное заявление об уходе исполнительницы в бессрочный отпуск по состоянию здоровья, которое ухудшилось после ДТП в 2019 году. Чтобы немного утешить поклонников, музыкальный представитель Маргарита Соколова сообщила, что несмотря на принятое решение, релиз обещанного нового трека «Преданным» обязательно состоится уже в ближайшее время.
Певица МакSим уходит в бессрочный отпуск из-за проблем со здоровьем

Напомним, что весной прошлого года случалась автокатастрофа, в которой пострадала певица. Она прошла длительную и очень тяжелую реабилитацию, однако последствия травм продолжают регулярно беспокоить МакSим. По мнению поклонников и журналистов, физическое состояние очень отразилось на внешнем облике звезды. Возможно, кроме обострения проблем со здоровьем, именно из-за явных изменений в фигуре и на лице, которые сказываются на психо-эмоциональном состоянии артистки, и было принято решение о временной паузе в сценической карьере.

Директор Маргарита Соколова в своем официальном заявлении не только объяснила ситуацию и причину данного решения, но и принесла глубокие извинения зрителям и всей организационной группе за отмену запланированных концертов. Она попросила проявить уважение и понимание к состоянию МакSим, ведь здоровье всегда должно быть самым важным в жизни каждого.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:10

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