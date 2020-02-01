Похудевшая бьюти-блогер Гоар Аветисян заявила, что ждет ребенка

Об этом Гоар Аветисян рассказала поклонникам на своей страничке в социальной сети Instagram. Она опубликовала новое фото, на котором изображена в коротком платье свободного кроя. На этом снимке визажист улыбается в объектив и придерживает руками едва округлившийся живот. В подписи к этой публикации она поблагодарила Всевышнего за осуществление ее несбыточной мечты. Как призналась Аветисян, она давно мечтала завести ребенка, однако несмотря на все старания, сделать это никак не удавалось. Но с недавних пор визажист села на строгую диету и занялась собой, что позволило ей не просто избавиться от 40 килограммов веса, но и суметь зачать ребенка.Подписчики поздравили блогера с исполнением столь заветной мечты и пожелали ей здоровья и счастья. Некоторые, к слову, активно интересовались, кто же стал отцом будущего малыша, ведь Аветисян давно развелась с Вагиком Мартиросяном. Как оказалось, знаменитость снова вышла замуж, однако раскрывать личность нового супруга не торопится.