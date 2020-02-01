АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Похудевшая бьюти-блогер Гоар Аветисян заявила, что ждет ребенка

Известная бьюти-блогер Гоар Аветисян давно прославилась в качестве «королевы мейк-апа». Совсем недавно знаменитости удалось заметно похудеть, а теперь она рассказала своим поклонникам еще одну радостную новость о своей беременности.
Похудевшая бьюти-блогер Гоар Аветисян заявила, что ждет ребенка

Об этом Гоар Аветисян рассказала поклонникам на своей страничке в социальной сети Instagram. Она опубликовала новое фото, на котором изображена в коротком платье свободного кроя. На этом снимке визажист улыбается в объектив и придерживает руками едва округлившийся живот. В подписи к этой публикации она поблагодарила Всевышнего за осуществление ее несбыточной мечты. Как призналась Аветисян, она давно мечтала завести ребенка, однако несмотря на все старания, сделать это никак не удавалось. Но с недавних пор визажист села на строгую диету и занялась собой, что позволило ей не просто избавиться от 40 килограммов веса, но и суметь зачать ребенка.

Подписчики поздравили блогера с исполнением столь заветной мечты и пожелали ей здоровья и счастья. Некоторые, к слову, активно интересовались, кто же стал отцом будущего малыша, ведь Аветисян давно развелась с Вагиком Мартиросяном. Как оказалось, знаменитость снова вышла замуж, однако раскрывать личность нового супруга не торопится.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Подольская появилась на обложке журнала MODA…
Похудевшая бьюти-блогер Гоар Аветисян заявила, что ждет…
«Китайцам повезло»: вирусолог прокомментировал версию об искусственном происхождении…
"Добродушный, светлый, остроумный": Игорь Николаев поздравил Льва Лещенко с днем…
McDonald’s в рекламном ролике показал стандартный заказ рэпера Канье Уэста и Ким…
Эксперты назвали ТОП-7 самых красивых игр для…
«Два селфи в ленте подряд. Кошмар!» : Певица Ёлка показала фото без…
Врач: медицинские маски не гарантируют защиту от…
Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25…
Продюсер Андрей Разин посмеялся над звездным статусом Филиппа Киркорова и Николая…
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
Анонсирован выпуск самой мощной зарядки для…
Айза Анохина переболела в Камбодже лихорадкой…
Назван ТОП-5 самых доступных иномарок на российском рынке в феврале…
Больная раком звезда «Экипажа» Александра Яковлева перестала выходить на…
В возрасте 81 года умер актер Алан Харрис, сыгравший три роли в «Звездных…
«Главное драматическое событие детства до сих пор отзывается болью в душе»: Тутта Ларсен вспомнила о разводе…
Ученые: Предотвратить риск выкидыша поможет применение…
Учёные рассказали о продуктах, снижающих риск развития заболевания…
Вера Брежнева в Лондоне пошла на прогулку в компании…
Секреты работы сердца рыб могут помочь в лечении…
«Встреча с друзьями удалась»: 69-летняя Надежда Бабкина в Майами увиделась со Стасом…
Эксперты рассказали, как определить состояние автомобиля по свечам…
«Примадонна»: Пользователи сравнили певца Шуру в парике с Аллой…
Ученые нашли доказательство существования металлического…
В честь дня рождения Юрия Лозы перечислены пять самых скандальных высказываний…
Eset: 99% мобильных вирусов нацелены на…
Наваристая шурпа, люля-кебаб по-алматински и бастурме: в армии прошли Дни казахской…
Просмотреть все новости