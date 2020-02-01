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«Два селфи в ленте подряд. Кошмар!» : Певица Ёлка показала фото без макияжа

Певица Ёлка на своей странице в Instagram разместила две фотографии подряд без какого-либо макияжа. Она даже пошутила над собой, что два селфи подряд - это кошмар.

На данный момент Ёлка пребывает в отпуске. При этом она сообщила, купальники, которые она приобретала перед поездкой в жаркие страны на отдых, ей не понадобились. Она даже и не подозревала, что данная покупка окажется самой бесполезной в году. «Взгляд человека, осознающего, что покупку купальников накануне данного отпуска официально можно считать самой бесполезной покупкой года. Два селфи подряд в ленте. Кошмар!» — подписала Ёлка один из снимков. Самое интересно, что у поклонников певицы возникли вопросы по поводу её внешности. Так, некоторые поинтересовались, наносила ли она перед походом на пляж хоть немного макияжа на лицо.

В свою очередь, исполнительница в шутливой манере ответила, что если песок - это макияж, то ей ничего не пришлось использовать. Кто-то подхватил шуточную волну и посоветовал Ёлке начать выпускать линию косметического песка, мотивируя тем, что такое предложение станет очень популярным. Подписчики не скупились на комплименты и буквально осыпали ними певицу: «Классная!!! Без макияжа ещё в 100 раз лучше и краше!», «Такая красивая. Обожаю», «Какая ты чувственная, свет на твоём лице - словно исходит изнутри тебя. В общем ты сияющая луна», «Лиза, ты прекрасна», «Лучшее селфи из всех, которые я видела!», «Космическая». На данный момент публикация собрала около 40 тысяч «лайков» и чуть больше 300 комментариев.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:13

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