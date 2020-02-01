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Врач: медицинские маски не гарантируют защиту от коронавируса

Медицинские маски не гарантируют полной защиты от коронавируса, распространение которого началось в Китае. Об этом заявил врач-инфекционист из клиники Телль-а-Шомер (Израиль) Владислав Литачевский, слова которого передает агентство РИА Новости.
Врач: медицинские маски не гарантируют защиту от коронавируса

По словам эксперта, маски помогают снизить вероятность заражения, однако способность человеческого организма к защите от вирусов находится в непосредственной зависимости от довольно большого количества факторов. К примеру, не имеет никакого значения, насколько пористой будет ткань маски. Эта особенность влияет лишь на то, насколько мелкие фрагменты и частицы способна она задерживать. «У нас пока нет точного понимания, от чего именно мы пытаемся защититься», - утверждает Литачевский. Специалист при этом перечислил ряд мер по защите от вируса. Он, к примеру, рекомендует избегать мест большого скопления людей, отказаться от поездок в Поднебесную и не ходить на рынки с животными.

Как утверждает врач, коронавирусы известны медикам уже довольно давно. Кроме того, они становятся причиной примерно 10% всех инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей. Как правило, эти недуги минуют самостоятельно, но теперь речь идет о ранее неизвестной генетической разновидности вируса. По утверждению Литачевского, на данный момент основным источником коронавируса считаются животные, в частности летучие мыши.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:03

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