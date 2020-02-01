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Эксперты назвали ТОП-7 самых красивых игр для смартфона

Эксперты рынка мобильных приложений назвали самые зрелищные игры для смартфона. В ТОП-7 вошли программы самых разных направлений и производителей.

Открывает список лидеров Darkness Rises, лучшая в жанре RPG-слэшеров, созданных для телефона. Специалисты отметили высокое качество реализации килл-камеры со зрелищным решением изображения уничтожения монстров. Следующая ступенька досталась "стрелялке" Shadowgun Legends. В ней производитель внедрил расширенные возможности и динамичную красочную картинку. Третьим эксперты назвали симулятор автомобильных гонок Asphalt 9: Legends. Отличная прорисовка и детализация, а также высокое качество самых динамичных сцен стали причиной высокой популярности приложения.

Далее в рейтинге называется программа в жанре MMORPG с названием Black Desert Mobile. Изюминкой смартфонной мультиплеерной ролевой онлайн-игры является практически полная идентичность с программой для развлечения на мощных компьютерах. Также вызвал интерес у гейминг-блогеров апокалипсический зомби-шутер LifeAfter: Night falls с необходимостью поиска пищи, снаряжения и стройматериалов для обороны от волнообразных атак оживших мертвецов.

Оценили профессионалы рынка и доисторический мир ARK: Survival Evolved, в котором динозавры не только представляют угрозу, но и могут быть хорошими помощниками в качестве приученных животных. И, наконец, победителем ТОПа стала мобильная версия хита Call of Duty. Как известно, в данную серию входит большое количество частей для различных платформ, в Mobile-линейке качественно воплощены все достоинства сетевой игры для более мощных устройств.

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Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 10:23

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