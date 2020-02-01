McDonald’s в рекламном ролике показал стандартный заказ рэпера Канье Уэста и Ким Кардашьян





Согласно кадрам из видео, Канье Уэст всегда заказывает большую порцию картошки фри, одну порцию куриных наггетсов, три вида соуса и молочный шейк. Его жена Ким Кардашьян предпочитает почти такое же меню, но обязательно добавляет один бигмак, сладкий пирог с вишней и мед.Кроме заказа музыкальной пары популярный ресторан быстрого питания показал меню баскетболиста Мэджика Джонсона и модели Бобби Браун. Ресторан даже решил сделать подборку из любимых блюд исторических или кинематографических персонажей, например, Дракулы и Ромео и Джульетты.Рекламный ролик вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые поклонники McDonald’s пишут, что такие большие порции еды не могут не сказаться на фигуре и здоровье звезд. Однако постоянные посетители комментируют, что теперь обязательно сделают такой же заказ, как и их кумир.