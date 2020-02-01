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Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет

Известная российская поп-исполнительница Наталья Ветлицкая после длительного перерыва в творческой карьере, который составил четверть века, неожиданно для многих объявила о своем возвращении на сцену. Не так давно артистка впервые выступила в Москве.
Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет

Как сообщает пресса, звезда 90-х выступила в рамках недавнего концерта, посвященном юбилею певца Дмитрия Маликова, отметившего свое 50-летие. Само мероприятие состоялось в столичном «Крокус Сити Холле». Впрочем, отмечается, что сорвать овации зала триумфальным возвращением певице не удалось, поскольку пела она под фонограмму. «Впрочем, некоторые зрители, которые были разгорячены выдававшимся практически при входе бесплатным алкоголем, даже пытались подпевать вернувшейся на сцену артистке», - говорится в публикации одного из журналов.

Примечательно, что Наталья Ветлицкая исчезла со сцены и пропала из публичной плоскости 25 лет тому назад, как раз в тот самый момент, когда она находилась на пике своей популярности. Позднее стало известно, что артистка отправилась в Испанию из-за того, что ее маленькой дочери Ульяне требовалось переехать в страну с теплым и мягким климатом.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:53

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