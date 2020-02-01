Продюсер Андрей Разин посмеялся над звездным статусом Филиппа Киркорова и Николая Баскова

На своей официальной странице в Instagram Андрей Разин разместил насмешливые фотографии «золотых голосов России» и прокомментировал пост следующими словами: «Ужас какой». Продюсер никак не объяснил свою интернет-публикацию, однако можно заключить, что он не в восторге от кадров, которыми поделился.Недавно известная телеведущая Ксения Собчак тоже разместила подобную запись в Сети для своих поклонников. В своем посте она выставила фотографию себя самой с короной на голове. Она подписала снимок, что с детства страдает «корона-вирусом», но все еще жива. Таким образом звезда успешно справилась с двумя задачами. Ксения Собчак выказала свое негодование премьер-министру, который перекрыл границу с Китаем из-за эпидемии коронавирусом, а также попыталась успокоить своих фанатов.Возможно, Андрей Разин решил присоединиться к подобной «акции» с намеком на китайский вирус, но уже в сфере шоу-бизнеса.