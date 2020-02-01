Анонсирован выпуск самой мощной зарядки для смартфонов
Известный сетевой инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал очередную интересную новость из мира потребительской электроники. В этот раз источник сообщает о скором выходе на рынок сверхбыстрой зарядки для смартфонов, которая обладает рекордной мощностью.
На опубликованной в Twitter-аккаунте инсайдера фотографии можно увидеть, что показатели напряжения в процессе зарядки устройства составляют около 8,4 Вольт, при этом сила тока достигает отметки в 9,6 Ампер. Эксперты полагают, что инсайдер демонстрирует смартфон Nubia Red Magic 5g. Как сообщает издание «Слово и дело», это устройство разработано специально для игр и оснащается дисплеем с частотой развертки в 144 Гц. Ранее уже предполагалось, что подобные характеристики потребуют от производителя снабдить смартфон довольно мощным зарядным устройством.
По некоторым данным, смартфон Nubia Red Magic 5g будет комплектоваться 50-ваттным зарядным блоком, а вот новую зарядку мощностью в 80 Ватт пользователи смогут купить отдельно.
На опубликованной в Twitter-аккаунте инсайдера фотографии можно увидеть, что показатели напряжения в процессе зарядки устройства составляют около 8,4 Вольт, при этом сила тока достигает отметки в 9,6 Ампер. Эксперты полагают, что инсайдер демонстрирует смартфон Nubia Red Magic 5g. Как сообщает издание «Слово и дело», это устройство разработано специально для игр и оснащается дисплеем с частотой развертки в 144 Гц. Ранее уже предполагалось, что подобные характеристики потребуют от производителя снабдить смартфон довольно мощным зарядным устройством.
По некоторым данным, смартфон Nubia Red Magic 5g будет комплектоваться 50-ваттным зарядным блоком, а вот новую зарядку мощностью в 80 Ватт пользователи смогут купить отдельно.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:15