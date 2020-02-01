Айза Анохина переболела в Камбодже лихорадкой Денге
Ведущая шоу «Любовь на выживание» Айза Анохина в своём микроблоге в Instagram рассказала о том, что во время путешествия в Камбоджу переболела лихорадкой Денге. Вместе с ней заболевание перенёс и лучший друг и стилист программы Артём.
Айза Анохина является заядлой путешественницей и её страница в Instagram пестрит фотографиями из экзотических стран. Недавно она рассказала, что столкнулась во время съёмок программы «Любовь на выживание» в Камбодже с вирусным заболеванием, которое перенесла в компании своего лучшего друга Артёма. Рэп-исполнительница отметила, что у неё была температура и кожная сыпь. Анохина и её друг обратились в больницу, которая походила на гараж, и сдали анализы, которые подтвердили брюшной тиф. Однако это не сломило хип-хоп-исполнительницу, и она стойко выдержала дальнейшие съёмки.
Стоит отметить, что страхи певицы оказались ложными. Она смогла поправиться за три дня. На данный момент её физическому здоровью ничего не угрожает, что нельзя сказать о душевном состоянии. Знаменитость находится на грани развода со своим вторым мужем и бизнесменом Дмитрием, который является отцом её младшего сына Элвиса. Она отметила, что со временем стала более требовательной и теперь хочет двигаться дальше.
Айза Анохина является заядлой путешественницей и её страница в Instagram пестрит фотографиями из экзотических стран. Недавно она рассказала, что столкнулась во время съёмок программы «Любовь на выживание» в Камбодже с вирусным заболеванием, которое перенесла в компании своего лучшего друга Артёма. Рэп-исполнительница отметила, что у неё была температура и кожная сыпь. Анохина и её друг обратились в больницу, которая походила на гараж, и сдали анализы, которые подтвердили брюшной тиф. Однако это не сломило хип-хоп-исполнительницу, и она стойко выдержала дальнейшие съёмки.
Стоит отметить, что страхи певицы оказались ложными. Она смогла поправиться за три дня. На данный момент её физическому здоровью ничего не угрожает, что нельзя сказать о душевном состоянии. Знаменитость находится на грани развода со своим вторым мужем и бизнесменом Дмитрием, который является отцом её младшего сына Элвиса. Она отметила, что со временем стала более требовательной и теперь хочет двигаться дальше.