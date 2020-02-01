Назван ТОП-5 самых доступных иномарок на российском рынке в феврале 2020





Так, первое место в рейтинге досталось компактному седану Datsun on-DO, который выпускается на мощностях российского концерна АвтоВАЗ. Данная модель поострена на платформе российской Lada Granta и оснащается 1,6-литровым 87-сильным двигателем, который работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. На данный момент этот компакт доступен россиянам по цене от 506 тысяч рублей, что на 16 тысяч дороже, чем месяцем ранее. Второе место досталось сородичу лидера списка – хэтчбеку Datsun mi-DO. Эта модель полностью повторяет очертания седана и его оснащение, однако ее стоимость стартует с отметки в 529 тысяч рублей.Третья и четвертая позиция принадлежат детищам французской марки Renault – моделям Sandero и Logan. Сегодня автомобили производства французской компании пользуются в России огромным спросом, кроме того, у многочисленных автомобилистов они давно заслужили репутацию предельно простых, практичных и надежных машин. Цена у хэтчбека и седана одинакова и начинается она с отметки в 596 тысяч рублей.Замыкает рейтинг самых доступных иномарок в стране модель Ravon R2. Этот компактный хэтч ранее находился на первой строчке в рейтинге наиболее дешевых автомобилей от иностранных брендов. Впрочем, если бы сейчас эксперты составляли рейтинг дешевизны среди моделей с автоматическими КПП, Ravon R2 непременно занял бы в нем первую позицию, поскольку его 85-сильный двигатель работает в паре с 4-ступенчатой автоматической трансмиссией.