Больная раком звезда «Экипажа» Александра Яковлева перестала выходить на связь





Как сообщает портал «Телепрограмма», его журналисты несколько раз безуспешно пытались связаться с актрисой по трем ее номерам, которые прежде были доступны. Сейчас все телефоны Александры Яковлевой по неизвестным причинам отключены. Примечателен и тот факт, что в последний раз на публике актриса появлялась в сентябре минувшего года. Тогда она стала гостьей популярного шоу «Судьба человека», главным героем которого был известный режиссер Александр Митта. В студии программы Яковлева призналась, что без особых проблем согласилась раздеться ради знаменитой откровенной сцены в «Экипаже».Кроме того, как рассказывала Яковлева, именно после роли в этом фильме она получила всесоюзную славу и множество заманчивых предложений о работе.