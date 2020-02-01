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Больная раком звезда «Экипажа» Александра Яковлева перестала выходить на связь

Известная отечественная актриса Александра Яковлева, ставшая звездой легендарного фильма «Экипаж», перестала выходить на связь с представителями прессы. При этом отмечается, что примерно полгода тому назад артистка рассказала, что борется с раком.
Больная раком звезда «Экипажа» Александра Яковлева перестала выходить на связь

Как сообщает портал «Телепрограмма», его журналисты несколько раз безуспешно пытались связаться с актрисой по трем ее номерам, которые прежде были доступны. Сейчас все телефоны Александры Яковлевой по неизвестным причинам отключены. Примечателен и тот факт, что в последний раз на публике актриса появлялась в сентябре минувшего года. Тогда она стала гостьей популярного шоу «Судьба человека», главным героем которого был известный режиссер Александр Митта. В студии программы Яковлева призналась, что без особых проблем согласилась раздеться ради знаменитой откровенной сцены в «Экипаже».

Кроме того, как рассказывала Яковлева, именно после роли в этом фильме она получила всесоюзную славу и множество заманчивых предложений о работе.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:38

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