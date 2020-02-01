В возрасте 81 года умер актер Алан Харрис, сыгравший три роли в «Звездных войнах»





Алан Харрис, по данным ряда изданий, умер от рака легких, который врачи диагностировали у него в 2018 году. Примечательно, что в молодости актер работал моделью, и лишь спустя какое-то время заинтересовался актерской профессией. Наибольшую же известность ему принесло участие в трех оригинальных эпизодах фантастической саги «Звездные войны». Так, в одном из эпизодов популярной космической эпопеи Харрис сыграл охотника за головами по имени Босск – этот представитель расы рептилий считался одним из заклятых врагов Хана Сола.