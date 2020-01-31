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Наваристая шурпа, люля-кебаб по-алматински и бастурме: в армии прошли Дни казахской кухни

В январе солдаты воинских частей Улан-Удэ, Смоленска и Северодвинска попробовали национальные блюда Казахстана.
Наваристая шурпа, люля-кебаб по-алматински и бастурме: в армии прошли Дни казахской кухни

За последние несколько лет уровень качества питания в армии значительно вырос. Централизация сферы посредством перехода на аутсорсинг позволила организовать более тщательный контроль работы столовых. Приготовлением пищи для солдат теперь занимаются квалифицированные повара комбинатов, а меню составляется с учётом повышенной физической активности бойцов. Еще одним успешным нововведением стала система «шведский стол», благодаря которой военнослужащие могут самостоятельно выбирать блюда из нескольких вариантов.

Хотя армейский рацион и так достаточно разнообразен, по особым случаям на обед солдаты могут попробовать необычные угощения. Каждый месяц в воинских частях проходят Дни национальной кухни. В период проведения таких мероприятий повара готовят традиционные блюда разных стран и регионов. К примеру, в январе в столовых можно было познакомиться с особенностями казахской кухни. Стоит отметить, что национальные блюда Казахстана готовятся по проверенным временем рецептам и, как правило, включают большое количество мясной продукции.

Убедиться в уникальности казахской кухни удалось военнослужащим в Улан-Удэ, Смоленске и Северодвинске. В воинских частях на обед им подали наваристую шурпу с мясом и овощами, салат «Шакарап» из помидоров и лука и сытный люля-кебаб по-алматински с картофелем. Кроме того, на столах были представлены бастурме с несколькими вариантами гарниров и вермишелевый казахский суп. Солдаты по достоинству оценили насыщенные блюда и даже поделились впечатлениями в письменной форме. «Выражаем благодарность за национальную казахскую кухню, салат «Шакарап» и за очень вкусную казахскую шурпу. Благодарим поваров и обслуживающий персонал», — указал в книге отзывов один из смоленских военнослужащих.

В армии Дни национальной кухни ввели для того, чтобы не только разнообразить и обновить рацион, но и дать солдатам возможность познакомиться с традициями и культурой разных народов. Ранее в воинских частях бойцам уже удалось попробовать русские, белорусские, азербайджанские, армянские и многие другие самобытные блюда.

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Добавил: Роман Сегодня, 22:33

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