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Ученые создали точную копию радиоактивной лавы, разлившейся в Чернобыле

Группа ученых из Великобритании сумела создать точную копию радиоактивной лавы, которая была разлита во время аварии на Чернобыльской АЭС. Отмечается, что изучить оригинальные образцы оказалось невозможным из-за смертельной опасности.
Ученые создали точную копию радиоактивной лавы, разлившейся в Чернобыле

В результате было решено создать копию разлившегося и застывшего радиоактивного топлива по примеру того, что разлилось во время аварий на ЧАЭС, а также на японской станции «Фукусима-1». Отмечается, что получить вещество, очень похожее на эту лаву, удалось в условиях лаборатории. Как утверждают исследователи, их вещество обладает точно такими же свойствами, что и знаменитое на весь мир расплавленное радиоактивное топливо, которое имеется на обеих указанных станциях после аварий. Единственным отличием этого материала является его безопасность, что позволяет тщательно изучить его и найти способы для эффективного обезвреживания настоящей радиоактивной лавы.

Сообщается, что разлитое в результате масштабных катастроф на атомных станциях в Украине и Японии вещество, является настолько опасным, что даже нахождение рядом приводит к сильному облучению, что уж говорить о полноценном изучении его состава и свойств.

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Наука / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:20

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