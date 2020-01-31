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«Я стала требовательной»: Айза Анохина прокомментировала развод с мужем Дмитрием Анохиным

Айза Анохина, которая принимает участие в проекте «Любовь на выживание», считает себя настоящим экспертом в отношениях. И это несмотря на второй развод. Певица сообщила о расставании с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Айза Анохина на своей странице в Instagram заявила, несмотря на то, что супруги работали над улучшением отношений и старались слушать друг друга, пара всё же планирует развестись. Из-за плотного рабочего графика у них долгое время не было возможности жить вместе. Российская хип-хоп исполнительница в конце прошлого года смогла наладить отношения с супругом. Однако теперь она решила окончательно подтвердить, что брак спасти не получилось. Анохина считает себя и мужа партнерами и родителями Элвиса, которые любят друг друга и находятся в семейных отношениях. И всё же с течением времени рэп-исполнительница начала осознавать, чего хочет от жизни, и стала более требовательной.

На данный момент супруга Дмитрия Анохина трудится над сохранением с ним хороших отношений. Телеведущая заявляет, что последние 5 лет она пыталась быть безупречной женой, однако у неё это не получилось. Возможно, причина в том, что между семьей и карьерным ростом знаменитость всегда выбирает работу. Она утверждает, что не собирается жертвовать собой ради мужчины, и это не является проявлением эгоизма. Теперь Анохина сосредоточилась на отношениях с детьми - сыновьями Сами и Элвисом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:10

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