«Я стала требовательной»: Айза Анохина прокомментировала развод с мужем Дмитрием Анохиным

Айза Анохина на своей странице в Instagram заявила, несмотря на то, что супруги работали над улучшением отношений и старались слушать друг друга, пара всё же планирует развестись. Из-за плотного рабочего графика у них долгое время не было возможности жить вместе. Российская хип-хоп исполнительница в конце прошлого года смогла наладить отношения с супругом. Однако теперь она решила окончательно подтвердить, что брак спасти не получилось. Анохина считает себя и мужа партнерами и родителями Элвиса, которые любят друг друга и находятся в семейных отношениях. И всё же с течением времени рэп-исполнительница начала осознавать, чего хочет от жизни, и стала более требовательной.На данный момент супруга Дмитрия Анохина трудится над сохранением с ним хороших отношений. Телеведущая заявляет, что последние 5 лет она пыталась быть безупречной женой, однако у неё это не получилось. Возможно, причина в том, что между семьей и карьерным ростом знаменитость всегда выбирает работу. Она утверждает, что не собирается жертвовать собой ради мужчины, и это не является проявлением эгоизма. Теперь Анохина сосредоточилась на отношениях с детьми - сыновьями Сами и Элвисом.