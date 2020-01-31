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«Травила его таблетками»: Марк Рудинштейн высказался о Цымбалюк-Романовской и Джигарханяне

До сих пор слышны отголоски скандального развода известного актера и режиссера Армена Джигарханяна и молодой украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Недавно своим мнением по поводу бывшей супруги Армена Борисовича поделился продюсер Марк Рудинштейн.
«Травила его таблетками»: Марк Рудинштейн высказался о Цымбалюк-Романовской и Джигарханяне

Цымбалюк-Романовская в последнее время активно дает интервью, в которых негативно высказывается о бывшей супруге Джигарханяна Татьяне Власовой, с которой актер восстановил отношения после развода. По словам пианистки, состояние артиста довольно плохое, поскольку вернувшаяся к нему Татьяна Власова якобы совсем не заботится об артисте. Однако Марк Рудинштейн, которого с Джигарханяном связывает давняя дружба, опровергает слова бывшей жены артиста. Он утверждает, что актер сейчас действительно пребывает не в лучшем состоянии, однако ему намного лучше, чем всего пару лет тому назад, когда он жил с Цымбалюк-Романовской.

«Я прошу, не надо при мне говорить о Виталине. Я верю, что Армен и Татьяна вместе. Каково его состояние? Он болеет диабетом, поэтому вынужден чередовать больницу и дом постоянно. Но ему сейчас лучше, чем было пару лет назад. Тогда Виталина травила его таблетками. Он постепенно выкарабкивается из этого ужасного состояния», - приводит слова продюсера портал Bimru.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:51

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