Eset: 99% мобильных вирусов нацелены на Android-смартфоны





Операционная система Android, как известно, является самой популярной на планете, а ее доля на современном рынке персональной потребительской электроники составляет 76%, в то время как доля пользователей iOS от Apple равна всего 22%. Постоянное увеличение количества пользователей и разнообразие самой экосистемы платформы от Google делают ее идеальной жертвой разнообразных кибератак. Кроме того, около 90% выпускаемых устройств в будущем попросту не обновляются до более актуальных версий платформы с патчами безопасности. Поэтому, утверждают специалисты, нет ничего удивительного в том, что около 99% всех вирусов и вредоносных программ на рынке нацелены именно на такие устройства.Кроме всего прочего, лидерами по количеству выявленных вирусов в 2019 году стали Россия, Иран и Украина.