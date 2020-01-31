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Eset: 99% мобильных вирусов нацелены на Android-смартфоны

Компания Eset, которая специализируется на выпуске антивирусного программного обеспечения, опубликовала отчет по безопасности мобильных устройств в минувшем году. Как утверждают аналитики компании, 99% всего вредоносного ПО и вирусов на рынке в отчетный период были нацелены именно на Android-устройства.
Eset: 99% мобильных вирусов нацелены на Android-смартфоны

Операционная система Android, как известно, является самой популярной на планете, а ее доля на современном рынке персональной потребительской электроники составляет 76%, в то время как доля пользователей iOS от Apple равна всего 22%. Постоянное увеличение количества пользователей и разнообразие самой экосистемы платформы от Google делают ее идеальной жертвой разнообразных кибератак. Кроме того, около 90% выпускаемых устройств в будущем попросту не обновляются до более актуальных версий платформы с патчами безопасности. Поэтому, утверждают специалисты, нет ничего удивительного в том, что около 99% всех вирусов и вредоносных программ на рынке нацелены именно на такие устройства.

Кроме всего прочего, лидерами по количеству выявленных вирусов в 2019 году стали Россия, Иран и Украина.

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Добавил: Пономарев Виталий Вчера, 23:03

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