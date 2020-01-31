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Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд снова рассталась с Ильей Яббаровым

Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Голд в очередной раз собрала вещи и переехала в женскую комнату, после того, как рассталась с Ильей Яббаровым. Девушка отметила, она никогда не помирится с экс-бойфрендом, однако зрители в это мало верят.
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд снова рассталась с Ильей Яббаровым

Звезда "Дома-2" Анастасия Голд приревновала Илью Яббарова к его коллеге - певице шансона Ирине Коган. Когда девушка пришла на проект, она открыто заявила, что отобьет саратовского шансонье, но вот теперь утверждает, что между ними ничего быть не может. Тем не менее, исполнители вместе проводят совместные репетиции, между ними много общего, что сильно не нравится Голд.

Анастасия Голд стала устраивать Илье Яббарову скандалы на почве ревности, он утверждает, что никого не любит, кроме нее, но вот только эти объяснения брюнетку явно не устраивают. После выяснения отношений с Коган и извинений последней она все равно собрала вещи и уже переехала в женскую спальню. Примечательно, что это не первый раз, когда девушка решает разорвать отношения с возлюбленным, но буквально через неделю им удается снова помириться.

Сама Анастасия Голд прежде говорила, что они с Яббаровым любят друг друга, просто у них очень страстные отношения и своеобразные характеры, найти общий язык нелегко. Тем не менее, друг без друга влюбленные, по словам Голд, жить не могут, а Яббаров и вовсе хочет ребенка от новой избранницы. Голд же готова рожать только в браке, на что саратовский шансонье уже ответил, что это не проблема.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:53

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