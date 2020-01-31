Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов требует от Татьяны Строковой извинений перед его мамой
Участник скандального проекта «Дом-2» Даниил Сахнов разгневался. Молодой человек в буквальном смысле слова заставил Татьяну Строкову позвонить его матери Дине Геннадьевне и извиниться перед ней.
Татьяна Строкова до сих пор не может забыть свою первую встречу с мамой Даниила Сахнова. Она рассказывала, что Дина Геннадьевна встретила ее очень плохо и прямо с порога начала высказывать девушке все свои претензии.
Девушка не стала отмалчиваться и ответила. Такое поведение возлюбленной привело в гнев Даниила Сахнова. Во время общего собрания на Лобном месте парень сказал, что с Татьяной по-хорошему просто нельзя, потому что она начинает вести себя весьма нагло. Также Сахнов начал настаивать, чтобы Строкова звонила и извинялась перед его матерью. Изначально он даже хотел, чтобы Татьяна сделала это прямо во время собрания и просил ведущего дать ей телефон.
После он поставил Татьяне Строковой ультиматум, или она берет в руки смартфон и сразу по возвращению в комнату звонит его родительнице или же собирает свои вещи и уходит насовсем.
Татьяна Строкова до сих пор не может забыть свою первую встречу с мамой Даниила Сахнова. Она рассказывала, что Дина Геннадьевна встретила ее очень плохо и прямо с порога начала высказывать девушке все свои претензии.
Девушка не стала отмалчиваться и ответила. Такое поведение возлюбленной привело в гнев Даниила Сахнова. Во время общего собрания на Лобном месте парень сказал, что с Татьяной по-хорошему просто нельзя, потому что она начинает вести себя весьма нагло. Также Сахнов начал настаивать, чтобы Строкова звонила и извинялась перед его матерью. Изначально он даже хотел, чтобы Татьяна сделала это прямо во время собрания и просил ведущего дать ей телефон.
После он поставил Татьяне Строковой ультиматум, или она берет в руки смартфон и сразу по возвращению в комнату звонит его родительнице или же собирает свои вещи и уходит насовсем.