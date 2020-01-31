АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов с самым большим…
EUR 69.42 USD 63.04
Курс валют на 31.01.2020

Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов требует от Татьяны Строковой извинений перед его мамой

Участник скандального проекта «Дом-2» Даниил Сахнов разгневался. Молодой человек в буквальном смысле слова заставил Татьяну Строкову позвонить его матери Дине Геннадьевне и извиниться перед ней.

Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов требует от Татьяны Строковой извинений перед его мамой

Татьяна Строкова до сих пор не может забыть свою первую встречу с мамой Даниила Сахнова. Она рассказывала, что Дина Геннадьевна встретила ее очень плохо и прямо с порога начала высказывать девушке все свои претензии.

Девушка не стала отмалчиваться и ответила. Такое поведение возлюбленной привело в гнев Даниила Сахнова. Во время общего собрания на Лобном месте парень сказал, что с Татьяной по-хорошему просто нельзя, потому что она начинает вести себя весьма нагло. Также Сахнов начал настаивать, чтобы Строкова звонила и извинялась перед его матерью. Изначально он даже хотел, чтобы Татьяна сделала это прямо во время собрания и просил ведущего дать ей телефон.


После он поставил Татьяне Строковой ультиматум, или она берет в руки смартфон и сразу по возвращению в комнату звонит его родительнице или же собирает свои вещи и уходит насовсем.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Я стала требовательной»: Айза Анохина прокомментировала развод с мужем Дмитрием…
Учёные смогли вырастить ядовитую железу в…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд снова рассталась с Ильей…
«Травила его таблетками»: Марк Рудинштейн высказался о Цымбалюк-Романовской и…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов требует от Татьяны Строковой извинений перед его…
УАЗ готовит внедорожную версию…
Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова оправдалась за гигантскую…
"На моей странице моя жизнь": Ольга Орлова хлестко ответила обидчику в…
«Хочу, чтобы дочь воспитывалась не в российском обществе»: Алексей Панин заявил о желании увезти дочь подальше от «русских…
Готовится выпуск смартфона Realme 6 с процессором Helio…
"Обожаю пары, полные любви": Ксения Бородина восхитилась отношением Алексея Щербакова к…
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко высказался о романе Ольги Бузовой и Давида…
Ученые работают над терапией CAR-T для борьбы с…
В Apple предлагают стандартизировать СМС сообщения с одноразовыми…
Константин Богомолов и Ксения Собчак отметили, что им понравился эротический танец Дарьи Мороз на премьере сериала "Содержанки…
Российские ученые раскрыли механизм, который влияет на деление опухолевых…
В Минске представили новую РСЗО…
Джуд Лоу мечтает в шестой раз стать…
Ученым удалось воссоздать трехмерные ткани…
Мама Тимати Симона Юнусова прокомментировала расставание репера с Алёной…
"Автомобильный выхлоп убивает сердце": Кардиологи нашли новую причину…
В Пентагоне рассказали о 873 недостатках американского истребителя…
Дочь Ларисы Долиной поделилась архивными фото с Юлией…
Медики объяснили пользу морской…
«Вот это богатство»: Певица Натали показала своих троих…
Ученые прокомментировали популярные мифы об…
«Мне женщины пишут в отчаянии»: Мошенники увели Instagram Екатерины Волковой и обманывают ее…
В больницах Китая больным коронавирусом помогают…
Просмотреть все новости