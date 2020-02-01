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«Главное драматическое событие детства до сих пор отзывается болью в душе»: Тутта Ларсен вспомнила о разводе родителей

Известная российская журналистка, актриса и телеведущая Тутта Ларсен, воспитывающая троих детей, откровенно призналась, что давний распад ее семьи до сих пор отзывается болью в душе. О болезненной для себя теме развода знаменитость решила рассказать подписчикам на своей страничке в социальной сети Instagram.
«Главное драматическое событие детства до сих пор отзывается болью в душе»: Тутта Ларсен вспомнила о разводе родителей

Ранее телеведущая уже говорила, что развод ее родителей стал для нее серьезным испытанием, однако откровенно поговорить на эту тему она решилась лишь сейчас. По словам Ларсен, ранее она была знакома лишь с версией матери относительно произошедшего, а потому считала ее слова единственно верными. Однако с недавних пор знаменитость сумела наладить отношения и со своим отцом, в результате чего познакомилась с его версией, которая совсем не совпадает с той, что озвучивал мама.

«Мама говорит, что роман у папы продолжался пять лет. Но он утверждает, что все началось лишь весной, а уже осенью он ушел. Проще говоря, я либо пять лет росла в атмосфере неверности и лжи, либо это просто можно сравнить с ядерной бомбой, которая разом уничтожила мое беззаботное детство в любящей семье. Это главное драматическое событие моего детства и только сейчас я могу его переосмыслить», - написала актриса на своей страничке.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:10

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