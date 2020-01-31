АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов с самым большим…
EUR 69.42 USD 63.04
Курс валют на 31.01.2020

Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова оправдалась за гигантскую грудь

Экс-участница проекта «Дом-2» Кристина Черкасова может по-настоящему гордиться тем, что ее фигура приобрела аппетитные формы. Многие комментарии в ее адрес, которые теперь чаще всего оставляют в социальных сетях, как раз связаны с изменениями во внешности. Супруга ведущего шоу «Дом-2» Андрея Черкасова приняла решение пояснить, что же с ней произошло в итоге на самом деле.
Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова оправдалась за гигантскую грудь

Известно, что сейчас экс-участница «Дом-2» Кристина Черкасова ждет своего первого малыша. На данный момент Кристина вместе с мужем находятся на отдыхе на Сейшелах. Девушка очень часто делает новые фотографии и размещает их в Сети. Ее подписчики заметили, что бюст Кристины стал в разы больше, и предположили, что она, скорее всего, сделала себе операцию.

Но сама Черкасова подобную информацию отрицает. Кристина Черкасова отметила, что всю последнюю неделю в Сети говорят о ее шикарных формах. Она объяснила, что грудь у нее настоящая и налилась из-за того, что она находится в положении.

Помимо этого, Кристина говорит и о том, что, возможно, у нее сейчас неполный четвертый размер груди, но нет никакого пятого или шестого.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Я стала требовательной»: Айза Анохина прокомментировала развод с мужем Дмитрием…
Учёные смогли вырастить ядовитую железу в…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд снова рассталась с Ильей…
«Травила его таблетками»: Марк Рудинштейн высказался о Цымбалюк-Романовской и…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов требует от Татьяны Строковой извинений перед его…
УАЗ готовит внедорожную версию…
Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова оправдалась за гигантскую…
"На моей странице моя жизнь": Ольга Орлова хлестко ответила обидчику в…
«Хочу, чтобы дочь воспитывалась не в российском обществе»: Алексей Панин заявил о желании увезти дочь подальше от «русских…
Готовится выпуск смартфона Realme 6 с процессором Helio…
"Обожаю пары, полные любви": Ксения Бородина восхитилась отношением Алексея Щербакова к…
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко высказался о романе Ольги Бузовой и Давида…
Ученые работают над терапией CAR-T для борьбы с…
В Apple предлагают стандартизировать СМС сообщения с одноразовыми…
Константин Богомолов и Ксения Собчак отметили, что им понравился эротический танец Дарьи Мороз на премьере сериала "Содержанки…
Российские ученые раскрыли механизм, который влияет на деление опухолевых…
В Минске представили новую РСЗО…
Джуд Лоу мечтает в шестой раз стать…
Ученым удалось воссоздать трехмерные ткани…
Мама Тимати Симона Юнусова прокомментировала расставание репера с Алёной…
"Автомобильный выхлоп убивает сердце": Кардиологи нашли новую причину…
В Пентагоне рассказали о 873 недостатках американского истребителя…
Дочь Ларисы Долиной поделилась архивными фото с Юлией…
Медики объяснили пользу морской…
«Вот это богатство»: Певица Натали показала своих троих…
Ученые прокомментировали популярные мифы об…
«Мне женщины пишут в отчаянии»: Мошенники увели Instagram Екатерины Волковой и обманывают ее…
В больницах Китая больным коронавирусом помогают…
Просмотреть все новости