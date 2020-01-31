Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова оправдалась за гигантскую грудь





Экс-участница проекта «Дом-2» Кристина Черкасова может по-настоящему гордиться тем, что ее фигура приобрела аппетитные формы. Многие комментарии в ее адрес, которые теперь чаще всего оставляют в социальных сетях, как раз связаны с изменениями во внешности. Супруга ведущего шоу «Дом-2» Андрея Черкасова приняла решение пояснить, что же с ней произошло в итоге на самом деле.Известно, что сейчас экс-участница «Дом-2» Кристина Черкасова ждет своего первого малыша. На данный момент Кристина вместе с мужем находятся на отдыхе на Сейшелах. Девушка очень часто делает новые фотографии и размещает их в Сети. Ее подписчики заметили, что бюст Кристины стал в разы больше, и предположили, что она, скорее всего, сделала себе операцию.Но сама Черкасова подобную информацию отрицает. Кристина Черкасова отметила, что всю последнюю неделю в Сети говорят о ее шикарных формах. Она объяснила, что грудь у нее настоящая и налилась из-за того, что она находится в положении.Помимо этого, Кристина говорит и о том, что, возможно, у нее сейчас неполный четвертый размер груди, но нет никакого пятого или шестого.