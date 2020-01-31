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"На моей странице моя жизнь": Ольга Орлова хлестко ответила обидчику в Instagram

Телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Орлова, как известно, приютила дома пятерых собак, у некоторых из них очень сложная судьба, и звезда пытается вернуть животных к нормальной жизни. Недавно на своей странице в Instagram знаменитость показала прогулку одной из воспитанниц, однако подверглась критике, на которую поспешила ответить очень хлестко, отметив, что на ее странице только ее жизнь.
"На моей странице моя жизнь": Ольга Орлова хлестко ответила обидчику в Instagram

На своей странице в Instagram Ольга Орлова разместила снимок собаки по кличке Луфи, сидящей на улице. Знаменитость отметила, что ее воспитанница любит есть снег, а потому выбегает периодически из дома. Тем не менее, один из подписчиков отметил, якобы звезда глупа и не понимает, что помогать нужно без разглашения этого, а собаки у нее жить не хотят.

В ответ Ольга Орлова написала достаточно гневный пост, что она всегда помогает тихо, а вот на своей странице публикует только то, что ей хочется, ведь это только ее мир. Поклонники поддержали кумира и попросили ее почаще показывать своих собак в соцсети, ведь многим интересно, как они живут после спасения звездной хозяйкой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:42

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