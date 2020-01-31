Готовится выпуск смартфона Realme 6 с процессором Helio P90
Популярный бенчмарк Geekbench довольно часто становится источником первой информации о новых смартфонов, выпуск которых готовят те или иные производители. В этот раз портал опубликовал информацию о пока еще не представленном смартфоне с кодовым названием RMX2027. Эксперты решили, что речь идет о новом Realme 6.
По некоторым данным, на рынок показанный бенчмарком смартфон действительно выйдет под названием Realme 6 и будет относиться к среднебюджетному сегменту. Кроме того, утверждается, что в устройстве будет использован производительный процессор Helio P90 от компании MediaTek, который имеет 8 вычислительных ядер, работающих на разных частотах. Как свидетельствуют результаты проведенного Geekbench теста, SoC грядущего смартфона имеет базовую частоту в 1,77 ГГц и работает при поддержке 4 гигабайт оперативной памяти.
Также сообщается, что «из коробки» новинка будет доступна пользователям с предустановленной операционной системой Android 10, однако данных о том, получит ли это устройство обновленную фирменную оболочку Realme UI, пока нет. Официальная презентация данного смартфона, считают специалисты, может состояться еще до конца первого квартала текущего года.
По некоторым данным, на рынок показанный бенчмарком смартфон действительно выйдет под названием Realme 6 и будет относиться к среднебюджетному сегменту. Кроме того, утверждается, что в устройстве будет использован производительный процессор Helio P90 от компании MediaTek, который имеет 8 вычислительных ядер, работающих на разных частотах. Как свидетельствуют результаты проведенного Geekbench теста, SoC грядущего смартфона имеет базовую частоту в 1,77 ГГц и работает при поддержке 4 гигабайт оперативной памяти.
Также сообщается, что «из коробки» новинка будет доступна пользователям с предустановленной операционной системой Android 10, однако данных о том, получит ли это устройство обновленную фирменную оболочку Realme UI, пока нет. Официальная презентация данного смартфона, считают специалисты, может состояться еще до конца первого квартала текущего года.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:27