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Готовится выпуск смартфона Realme 6 с процессором Helio P90

Популярный бенчмарк Geekbench довольно часто становится источником первой информации о новых смартфонов, выпуск которых готовят те или иные производители. В этот раз портал опубликовал информацию о пока еще не представленном смартфоне с кодовым названием RMX2027. Эксперты решили, что речь идет о новом Realme 6.
Готовится выпуск смартфона Realme 6 с процессором Helio P90

По некоторым данным, на рынок показанный бенчмарком смартфон действительно выйдет под названием Realme 6 и будет относиться к среднебюджетному сегменту. Кроме того, утверждается, что в устройстве будет использован производительный процессор Helio P90 от компании MediaTek, который имеет 8 вычислительных ядер, работающих на разных частотах. Как свидетельствуют результаты проведенного Geekbench теста, SoC грядущего смартфона имеет базовую частоту в 1,77 ГГц и работает при поддержке 4 гигабайт оперативной памяти.

Также сообщается, что «из коробки» новинка будет доступна пользователям с предустановленной операционной системой Android 10, однако данных о том, получит ли это устройство обновленную фирменную оболочку Realme UI, пока нет. Официальная презентация данного смартфона, считают специалисты, может состояться еще до конца первого квартала текущего года.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:27

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