Готовится выпуск смартфона Realme 6 с процессором Helio P90





По некоторым данным, на рынок показанный бенчмарком смартфон действительно выйдет под названием Realme 6 и будет относиться к среднебюджетному сегменту. Кроме того, утверждается, что в устройстве будет использован производительный процессор Helio P90 от компании MediaTek, который имеет 8 вычислительных ядер, работающих на разных частотах. Как свидетельствуют результаты проведенного Geekbench теста, SoC грядущего смартфона имеет базовую частоту в 1,77 ГГц и работает при поддержке 4 гигабайт оперативной памяти.Также сообщается, что «из коробки» новинка будет доступна пользователям с предустановленной операционной системой Android 10, однако данных о том, получит ли это устройство обновленную фирменную оболочку Realme UI, пока нет. Официальная презентация данного смартфона, считают специалисты, может состояться еще до конца первого квартала текущего года.