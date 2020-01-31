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"Обожаю пары, полные любви": Ксения Бородина восхитилась отношением Алексея Щербакова к жене

В последнем выпуске шоу "ВДудь" на YouTube героем стал юморист, известный комик Алексей Щербаков. Он рассказал о своей работе, отношении к семье, детям и жене. После выхода программы многие, в том числе и Ксения Бородина, восхитились тем, как нежно шоумен относится к своей второй половинке.
"Обожаю пары, полные любви": Ксения Бородина восхитилась отношением Алексея Щербакова к жене

В интервью Юрию Дудю Алексей Щербаков рассказал трогательную историю знакомства со своей супругой. Он признался, познакомились влюбленные еще в школе, тогда юморист сказал избраннице, что они обязательно поженятся и у них будут дети. Так и произошло в реальности, супруги вместе на протяжении 10 лет. Хотя говорят, что любовь живет только 3 года, уточнил Щербаков, даже сейчас, когда он долго не видит жену, ему без нее плохо, он чувствует тот же трепет, который был в школьные годы, когда только завоевывал ее и сильно переживал.

По поводу слов Щербакова на своей странице в Instagram высказалась и телеведущая, звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина. Знаменитость отметила, что сейчас очень мало тех, кто истинно восхищается своей второй половинкой. Эти пары, отметила звезда, видно издалека, невозможно не остановить на них взгляд, ведь они просто переполняются любовью друг другу и это видно. В социальных сетях все чаще люди занимаются самолюбованием, отметила звезда проекта "Дом-2", а вот своими вторыми половинками гордится мало кто.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:20

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