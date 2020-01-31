«Хочу, чтобы дочь воспитывалась не в российском обществе»: Алексей Панин заявил о желании увезти дочь подальше от «русских людей»
Известный российский актер Алексей Панин откровенно признался, что хотел бы увезти свою дочь «как можно дальше от русских людей». По словам артиста, все дело в советском менталитете соотечественников.
Актер описал, как он сам представляет себе нормальную жизнь человека в Европе в рамках интервью авторам YouTube-канала DAVA. «Я бы хотел перевезти своих маму и дочку. Очень хочу, чтобы дочь росла не в российском советском обществе, не в рамках этого менталитета. Пусть она уже в 16 лет будет вынуждена зарабатывать официанткой, прокладывать себе дорогу, но зато ее будут окружать не русские люди», - отметил артист.
К слову, по словам Панина, он и сам не прочь уехать из России. «Я бы хотел уехать. Не хочу, как прежде, сниматься одновременно в нескольких проектах. Мне не нужен большой дом на Рублевке, достаточно маленькой квартиры и денег, которых было бы достаточно для того, чтобы прокормить семью и оплатить счета. Хочу ездить на обычном велосипеде, а не на иномарке, и просто радоваться жизни так же, как и нормальные жители европейских стран», - добавил актер.
Стоит отметить, что в последнее время Панин нередко становится фигурантом довольно скандальных историй, связанных с не совсем пристойным поведением артиста. Провокационные ролики и фотографии с его участием регулярно появляются в Сети.
Актер описал, как он сам представляет себе нормальную жизнь человека в Европе в рамках интервью авторам YouTube-канала DAVA. «Я бы хотел перевезти своих маму и дочку. Очень хочу, чтобы дочь росла не в российском советском обществе, не в рамках этого менталитета. Пусть она уже в 16 лет будет вынуждена зарабатывать официанткой, прокладывать себе дорогу, но зато ее будут окружать не русские люди», - отметил артист.
К слову, по словам Панина, он и сам не прочь уехать из России. «Я бы хотел уехать. Не хочу, как прежде, сниматься одновременно в нескольких проектах. Мне не нужен большой дом на Рублевке, достаточно маленькой квартиры и денег, которых было бы достаточно для того, чтобы прокормить семью и оплатить счета. Хочу ездить на обычном велосипеде, а не на иномарке, и просто радоваться жизни так же, как и нормальные жители европейских стран», - добавил актер.
Стоит отметить, что в последнее время Панин нередко становится фигурантом довольно скандальных историй, связанных с не совсем пристойным поведением артиста. Провокационные ролики и фотографии с его участием регулярно появляются в Сети.