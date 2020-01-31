«Хочу, чтобы дочь воспитывалась не в российском обществе»: Алексей Панин заявил о желании увезти дочь подальше от «русских людей»





Актер описал, как он сам представляет себе нормальную жизнь человека в Европе в рамках интервью авторам YouTube-канала DAVA. «Я бы хотел перевезти своих маму и дочку. Очень хочу, чтобы дочь росла не в российском советском обществе, не в рамках этого менталитета. Пусть она уже в 16 лет будет вынуждена зарабатывать официанткой, прокладывать себе дорогу, но зато ее будут окружать не русские люди», - отметил артист.К слову, по словам Панина, он и сам не прочь уехать из России. «Я бы хотел уехать. Не хочу, как прежде, сниматься одновременно в нескольких проектах. Мне не нужен большой дом на Рублевке, достаточно маленькой квартиры и денег, которых было бы достаточно для того, чтобы прокормить семью и оплатить счета. Хочу ездить на обычном велосипеде, а не на иномарке, и просто радоваться жизни так же, как и нормальные жители европейских стран», - добавил актер.Стоит отметить, что в последнее время Панин нередко становится фигурантом довольно скандальных историй, связанных с не совсем пристойным поведением артиста. Провокационные ролики и фотографии с его участием регулярно появляются в Сети.