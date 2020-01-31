АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов с самым большим…
EUR 69.42 USD 63.04
Курс валют на 31.01.2020

«Хочу, чтобы дочь воспитывалась не в российском обществе»: Алексей Панин заявил о желании увезти дочь подальше от «русских людей»

Известный российский актер Алексей Панин откровенно признался, что хотел бы увезти свою дочь «как можно дальше от русских людей». По словам артиста, все дело в советском менталитете соотечественников.
«Хочу, чтобы дочь воспитывалась не в российском обществе»: Алексей Панин заявил о желании увезти дочь подальше от «русских людей»

Актер описал, как он сам представляет себе нормальную жизнь человека в Европе в рамках интервью авторам YouTube-канала DAVA. «Я бы хотел перевезти своих маму и дочку. Очень хочу, чтобы дочь росла не в российском советском обществе, не в рамках этого менталитета. Пусть она уже в 16 лет будет вынуждена зарабатывать официанткой, прокладывать себе дорогу, но зато ее будут окружать не русские люди», - отметил артист.

К слову, по словам Панина, он и сам не прочь уехать из России. «Я бы хотел уехать. Не хочу, как прежде, сниматься одновременно в нескольких проектах. Мне не нужен большой дом на Рублевке, достаточно маленькой квартиры и денег, которых было бы достаточно для того, чтобы прокормить семью и оплатить счета. Хочу ездить на обычном велосипеде, а не на иномарке, и просто радоваться жизни так же, как и нормальные жители европейских стран», - добавил актер.

Стоит отметить, что в последнее время Панин нередко становится фигурантом довольно скандальных историй, связанных с не совсем пристойным поведением артиста. Провокационные ролики и фотографии с его участием регулярно появляются в Сети.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Я стала требовательной»: Айза Анохина прокомментировала развод с мужем Дмитрием…
Учёные смогли вырастить ядовитую железу в…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд снова рассталась с Ильей…
«Травила его таблетками»: Марк Рудинштейн высказался о Цымбалюк-Романовской и…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов требует от Татьяны Строковой извинений перед его…
УАЗ готовит внедорожную версию…
Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова оправдалась за гигантскую…
"На моей странице моя жизнь": Ольга Орлова хлестко ответила обидчику в…
«Хочу, чтобы дочь воспитывалась не в российском обществе»: Алексей Панин заявил о желании увезти дочь подальше от «русских…
Готовится выпуск смартфона Realme 6 с процессором Helio…
"Обожаю пары, полные любви": Ксения Бородина восхитилась отношением Алексея Щербакова к…
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко высказался о романе Ольги Бузовой и Давида…
Ученые работают над терапией CAR-T для борьбы с…
В Apple предлагают стандартизировать СМС сообщения с одноразовыми…
Константин Богомолов и Ксения Собчак отметили, что им понравился эротический танец Дарьи Мороз на премьере сериала "Содержанки…
Российские ученые раскрыли механизм, который влияет на деление опухолевых…
В Минске представили новую РСЗО…
Джуд Лоу мечтает в шестой раз стать…
Ученым удалось воссоздать трехмерные ткани…
Мама Тимати Симона Юнусова прокомментировала расставание репера с Алёной…
"Автомобильный выхлоп убивает сердце": Кардиологи нашли новую причину…
В Пентагоне рассказали о 873 недостатках американского истребителя…
Дочь Ларисы Долиной поделилась архивными фото с Юлией…
Медики объяснили пользу морской…
«Вот это богатство»: Певица Натали показала своих троих…
Ученые прокомментировали популярные мифы об…
«Мне женщины пишут в отчаянии»: Мошенники увели Instagram Екатерины Волковой и обманывают ее…
В больницах Китая больным коронавирусом помогают…
Просмотреть все новости