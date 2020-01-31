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Звезда «Дом-2» Роман Гриценко высказался о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Бывший участник скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Роман Гриценко заговорил о ревности. Молодой человек перестал отмалчиваться и сказал, что думает об отношениях между влюбленными Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном.
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко высказался о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Когда в эфире ТНТ вышел крайний выпуск программы «План Б», то стало известно, что у Ольги Бузовой появился любимый человек, которого зовут Давид Манукян. Помимо этого, Ольга рассказала, что уже живет с любимым мужчиной.

На данный момент в социальных сетях постоянно появляются новые совместные фотографии Давида Манукяна и Ольги Бузовой. На протяжении долгого времени об отношении ко всему происходящему спрашивали у Романа Гриценко, но молодой человек молчал. Теперь же Роман Гриценко сказал, что хорошо относится к Ольге Бузовой, но чувство влюбленности у него уже успело пройти и теперь у каждого из них своя жизнь.

Помимо этого, Роман Гриценко отметил, что с ведущей проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой у него сейчас уже может быть только дружба, а если ей нужна будет поддержка, то он ее окажет. Ко всему совсем недавно Роман Гриценко поделился информацией о том, что у него возникли трепетные чувства к популярному блогеру Лизе Шатиловой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:13

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