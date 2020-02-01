«Встреча с друзьями удалась»: 69-летняя Надежда Бабкина в Майами увиделась со Стасом Михайловым

Надежда Бабкина проживает в одной из гостиниц Флориды. Она встретилась со Стасом Михайловым, который прибыл в США с концертной программой. Исполнительница народных песен под опубликованными снимками написала, что они обсуждали организацию общего концертного номера для празднования юбилея артистки. 19 марта певице исполнится 70 лет. В связи с этим событием она планирует устроить для своих поклонников юбилейную концертную программу. Надежда Бабкина не озвучила подробности совместного номера, однако написала, что «встреча с друзьями удалась».Александр Васильев, который является ведущим программы «Модный приговор» на Первом канале, рассказал, что хотел бы, чтобы все ровесницы Надежды Бабкиной владели хоть бы немного такой энергией и смелостью, как она.