Константин Богомолов и Ксения Собчак отметили, что им понравился эротический танец Дарьи Мороз на премьере сериала "Содержанки 2"
Накануне в театре на Малой Бронной состоялась премьера сериала "Содержанки 2", шоураннером которого стал супруг Ксении Собчак Константин Богомолов. Перед показом на сцену вышла экс-супруга режиссера Дарья Мороз и исполнила на сцене эротический танец, который в итоге одобрили журналистка и ее избранник.
Актриса Дарья Мороз, как известно, исполнила в сериале одну из главных ролей. Перед премьерным показом она вышла на сцену и показала весьма чувственный танец, а аккомпанировала ей Сабина Ахмедова, исполнившая композицию "Душа моя рваная". Во время выступления звезда сняла обувь и продолжила танцевать босиком. Многие осудили действия актрисы, посчитав движения слишком эротичными.
Константин Богомолов и Ксения Собчак сидели в центре зала на первых рядах. Для выхода в свет эпатажная светская львица выбрала кожаный пиджак с глубоким декольте и юбку из того же материала с высоким разрезом. Хотя многие сравнили танец в исполнении Мороз с номером Ксении Собчак на ее свадьбе, звездным супругам все понравилось, они одобрили выступление актрисы.
Сама Дарья Мороз в беседе с журналистами отмечала, что практически всю неделю до выступления на репетициях она была полностью голой, что ее совершенно не смущало.
Актриса Дарья Мороз, как известно, исполнила в сериале одну из главных ролей. Перед премьерным показом она вышла на сцену и показала весьма чувственный танец, а аккомпанировала ей Сабина Ахмедова, исполнившая композицию "Душа моя рваная". Во время выступления звезда сняла обувь и продолжила танцевать босиком. Многие осудили действия актрисы, посчитав движения слишком эротичными.
Константин Богомолов и Ксения Собчак сидели в центре зала на первых рядах. Для выхода в свет эпатажная светская львица выбрала кожаный пиджак с глубоким декольте и юбку из того же материала с высоким разрезом. Хотя многие сравнили танец в исполнении Мороз с номером Ксении Собчак на ее свадьбе, звездным супругам все понравилось, они одобрили выступление актрисы.
Сама Дарья Мороз в беседе с журналистами отмечала, что практически всю неделю до выступления на репетициях она была полностью голой, что ее совершенно не смущало.