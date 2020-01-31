Константин Богомолов и Ксения Собчак отметили, что им понравился эротический танец Дарьи Мороз на премьере сериала "Содержанки 2"





Актриса Дарья Мороз, как известно, исполнила в сериале одну из главных ролей. Перед премьерным показом она вышла на сцену и показала весьма чувственный танец, а аккомпанировала ей Сабина Ахмедова, исполнившая композицию "Душа моя рваная". Во время выступления звезда сняла обувь и продолжила танцевать босиком. Многие осудили действия актрисы, посчитав движения слишком эротичными.Константин Богомолов и Ксения Собчак сидели в центре зала на первых рядах. Для выхода в свет эпатажная светская львица выбрала кожаный пиджак с глубоким декольте и юбку из того же материала с высоким разрезом. Хотя многие сравнили танец в исполнении Мороз с номером Ксении Собчак на ее свадьбе, звездным супругам все понравилось, они одобрили выступление актрисы.Сама Дарья Мороз в беседе с журналистами отмечала, что практически всю неделю до выступления на репетициях она была полностью голой, что ее совершенно не смущало.