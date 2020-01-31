В Apple предлагают стандартизировать СМС сообщения с одноразовыми паролями





Первыми с таким предложением выступили члены команды разработчиков, которые ведут работу над одним из ключевых компонентов фирменного браузера Safari – WebKit. По словам представителей команды, они в данном случае преследуют сразу две конкретные цели. Прежде всего, следует связать подобные сообщения с соответствующими адресами URL, для чего потребуется добавление ссылки на страницу входа непосредственно в текст самого сообщения. Кроме всего прочего, разработчики рассчитывают, что подобная стандартизация позволит предоставить пользователям лучший опыт, поскольку браузеры и даже некоторые приложения для смартфонов смогут отслеживать все входящие сообщения и вычленять из них соответствующие домены, тем самым автоматически синхронизироваться с одноразовым кодом в них.Иными словами, действия пользователей в случае получения ими таких СМС сообщений можно будет свести к минимуму. Повысится и общий уровень безопасности таких действий.