Джуд Лоу мечтает в шестой раз стать отцом





Первая жена Джуда Лоу Сэди Фрост родила ему сына Рафферти (23 года), дочь Айрис (19 лет) и сына Руди (17 лет). Также у актера есть 10-летняя дочь София от экс-возлюбленной Саманты Берк и 4-летняя Ада, матерью которой является Кэтрин Хардинг. По словам знаменитости, отцовство для него «удивительный и чудесный опыт», и ему увлекательно контактировать и со своими взрослыми наследниками, и с маленькими. В прошлом году актер женился во второй раз на Филиппе Коан, с которой пребывал в романтических отношениях с 2015 года.Джуд Лоу считает себя полностью счастливым человеком, так как ему повезло жениться на женщине, которую «безумно любит». Поэтому он очень хочет завести детей со своей супругой. Актер отличается ответственностью в отцовских обязанностях. Он поддерживает отношения со всеми своими детьми, заботится о них и помогает финансово. В случае рождения еще одного ребенка Джуд Лоу догонит по количеству наследников Брэда Питта.