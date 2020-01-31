Джуд Лоу мечтает в шестой раз стать отцом
47-летний Джуд Лоу рассказал, что мечтает о появлении ребенка от своей 32-летней супруги Филиппы Коан. У актера есть пятеро детей, которых он очень любит.
Первая жена Джуда Лоу Сэди Фрост родила ему сына Рафферти (23 года), дочь Айрис (19 лет) и сына Руди (17 лет). Также у актера есть 10-летняя дочь София от экс-возлюбленной Саманты Берк и 4-летняя Ада, матерью которой является Кэтрин Хардинг. По словам знаменитости, отцовство для него «удивительный и чудесный опыт», и ему увлекательно контактировать и со своими взрослыми наследниками, и с маленькими. В прошлом году актер женился во второй раз на Филиппе Коан, с которой пребывал в романтических отношениях с 2015 года.
Джуд Лоу считает себя полностью счастливым человеком, так как ему повезло жениться на женщине, которую «безумно любит». Поэтому он очень хочет завести детей со своей супругой. Актер отличается ответственностью в отцовских обязанностях. Он поддерживает отношения со всеми своими детьми, заботится о них и помогает финансово. В случае рождения еще одного ребенка Джуд Лоу догонит по количеству наследников Брэда Питта.
Первая жена Джуда Лоу Сэди Фрост родила ему сына Рафферти (23 года), дочь Айрис (19 лет) и сына Руди (17 лет). Также у актера есть 10-летняя дочь София от экс-возлюбленной Саманты Берк и 4-летняя Ада, матерью которой является Кэтрин Хардинг. По словам знаменитости, отцовство для него «удивительный и чудесный опыт», и ему увлекательно контактировать и со своими взрослыми наследниками, и с маленькими. В прошлом году актер женился во второй раз на Филиппе Коан, с которой пребывал в романтических отношениях с 2015 года.
Джуд Лоу считает себя полностью счастливым человеком, так как ему повезло жениться на женщине, которую «безумно любит». Поэтому он очень хочет завести детей со своей супругой. Актер отличается ответственностью в отцовских обязанностях. Он поддерживает отношения со всеми своими детьми, заботится о них и помогает финансово. В случае рождения еще одного ребенка Джуд Лоу догонит по количеству наследников Брэда Питта.