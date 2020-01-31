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Мама Тимати Симона Юнусова прокомментировала расставание репера с Алёной Шишковой

Симона Юнусова, мама Тимура Юнусова, известного как Тимати, рассказала о самых главных ошибках во время развода. Она также прокомментировала расставание своего сына с моделью Алёной Шишковой.

Симона Юнусова на своей странице в Instagram часто откровенно высказывается на любые темы. Так, недавно она решила поговорить с подписчиками о разводах. Она разошлась с отцом своих детей ещё в 1996 году. По её утверждению, во время развода она совершила много ошибок. Сейчас Юнусова уже осознаёт, что не нужно перекладывать свою боль из-за несостоявшейся семьи и ревности на детей. Она всячески старается поддерживать бывшую возлюбленную Тимати – Алёну Шишкову. Пара не оформляла отношения, однако у модели и репера есть общая дочь Алиса. Через некоторое время после рождения малышки они разошлись. На данный момент владелец Black Star Inc. состоит в отношениях с 1-й вице-мисс Россия 2014 года Анастасией Решетовой.

В октябре 2019-го она родила от Тимати сына Ратмира. Подписчики Симоны Юнусовой поинтересовались, как старшая дочь российского хип-хоп исполнителя относится к тому, что её отец проживает не с мамой, а с другой «тётей». Она отметила, что девочка переживает по этому поводу. На вопрос о расставании Тимати с Шишковой она заявила, что всегда старается поддерживать модель. Стоит отметить, что в Instagram зачастую обсуждают семью репера в отношении того, что Симоне Юнусовой, играющей роль главной женщины в семье, больше нравится Шишкова, чем Решетова. Однако мать певца отвергает такие обвинения, мотивируя это тем, что относится к Решетовой как к дочери.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:14

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