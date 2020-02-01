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Учёные рассказали о продуктах, снижающих риск развития заболевания почек

Ученые провели исследования и сделали выводы, что определённые овощи при употреблении каждый день способствуют снижению риска возникновения заболевания почек. Среди них выделили свежую капусту, спаржу, лук, чеснок, тыкву, клюкву, арбуз и кресс-салат.

Согласно утверждениям специалистов, на профилактику заболевания почек положительно влияет свежая капуста, так как богата фитохимическими элементами, позволяющими эффективно выводить токсины из организма человека. Спаржа является полезным продуктом по причине содержания большого количества витаминов А и C. Лук также имеет полезные свойства, так как обогащён флавоноидами и кверцетином, и способствует выведению природным путем из почек вредных веществ. Медики советуют не отказываться и вводить в рацион вместе с луком и чеснок.

Полезным для почек будет также употребление тыквы и клюквы. Данные продукты поддерживают работу органа и облегчают его работу. Арбуз также рекомендуется вводить в рацион, так как он имеет мочегонный эффект и при возникновении болезни почек способствует улучшению состояния и регулирует кислотно-щелочной баланс. Кресс-салат обогащён каротином, витаминами А, Е, С, К, D, РР, витаминами группы B; минералами - фосфором, кальцием, магнием, железом, йодом; белками, сахаром, углеводами, эфирными маслами. Здоровые почки можно сохранить, если отказаться от употребления спиртных напитков, исключить сладости, полуфабрикаты и продукты фаст-фуда, напоминают медики.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:10

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