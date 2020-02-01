Эксперты рассказали, как определить состояние автомобиля по свечам зажигания





При этом отмечается, что для максимальной достоверности представленного способа в двигатель следует установить чистые или даже новые свечи. Кроме того, следует контролировать соответствие выбранных свечей характеристиками двигателя (физический размер, калильное число). Наконец, для успешности проведения процедуры на новых или чистых свечах следует пройти не мене 200 километров пробега. После этого двигатель следует тщательно прогреть, а после использовать еще около 20 километров. Теперь свечи можно выкрутить и приступить непосредственно к самой диагностике. Так, если двигатель работает исправно и без перебоев, на свечах после извлечения из него не будет никакого нагара и, тем более, отложений или следов масла. Если юбка свечи окрасилась в светло-коричневый оттенок – это считается допустимым изменением.А вот в случае появления на свечах нагара черного цвета со вспушенной структурой, особенно это касается центрального электрода, можно говорить, что двигатель работает с повышенным расходом топлива и чрезмерным обогащением топливовоздушной смеси. Причина может крыться в неправильной настройке системы впуска. Привести к таким изменениям может даже обычное засорение воздушного фильтра. А если на центральном электроде свечи образовался серый или белый налет, проблема заключается в слишком бедной смеси воздуха и топлива, в данном случае потребуется комплексная диагностика всех систем для выявления точной причины неисправности.