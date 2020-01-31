Наталья Водянова об Антуане Арно: "Самостоятельное приготовление яичницы для него подвиг"





Наталья Водянова поделилась, что ее избранник не принимает участия в ведении домашнего хозяйства. Воспитанием детей и составлением рациона семьи занимается модель, которая иронично добавила, что самостоятельное приготовление яичницы для Антуана Арно является подвигом. Он дал своей возлюбленной свободу действий во всех вопросах, которые касаются ведения домашнего быта. Водянову этот факт совершенно не беспокоит, напротив, она считает своего мужчину замечательным человеком, с которым она является поистине счастливой женщиной. По словам манекенщицы, «прекрасно любить и быть любимой».Вначале января стало известно об обручении пары. Антуан Арно подарил Наталье Водяновой кольцо. Они вместе воспитывают двоих сыновей: пятилетнего Максима и трехлетнего Романа. У модели есть трое старших детей, отцом которых является британский аристократ Джастин Портман.