АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов с самым большим…
EUR 69.42 USD 63.04
Курс валют на 31.01.2020

Наталья Водянова об Антуане Арно: "Самостоятельное приготовление яичницы для него подвиг"

37-летняя Наталья Водянова рассказала о своем возлюбленном французском бизнесмене Антуане Арно. Модель считает его замечательным человеком, хоть и заботы по хозяйству легли на ее плечи.
Наталья Водянова об Антуане Арно: "Самостоятельное приготовление яичницы для него подвиг"

Наталья Водянова поделилась, что ее избранник не принимает участия в ведении домашнего хозяйства. Воспитанием детей и составлением рациона семьи занимается модель, которая иронично добавила, что самостоятельное приготовление яичницы для Антуана Арно является подвигом. Он дал своей возлюбленной свободу действий во всех вопросах, которые касаются ведения домашнего быта. Водянову этот факт совершенно не беспокоит, напротив, она считает своего мужчину замечательным человеком, с которым она является поистине счастливой женщиной. По словам манекенщицы, «прекрасно любить и быть любимой».

Вначале января стало известно об обручении пары. Антуан Арно подарил Наталье Водяновой кольцо. Они вместе воспитывают двоих сыновей: пятилетнего Максима и трехлетнего Романа. У модели есть трое старших детей, отцом которых является британский аристократ Джастин Портман.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В больницах Китая больным коронавирусом помогают…
Илон Маск представил публике собственную…
Ученые назвали спасающие от деменции…
Юлия Проскурякова во время отдыха в Майами загорала в откровенном…
Ученые из Калифорнии создали протезы для медуз, чтобы исследовать…
Наталья Водянова об Антуане Арно: "Самостоятельное приготовление яичницы для него…
В NASA заявили о прекращении эксплуатации телескопа…
«Ну ты даешь»: Татьяна Навка удивила Яну Рудковскую…
Названы продукты, от которых лучше воздержаться при гриппе или…
«Судьба ее забрала»: Андрей Разин сообщил о смерти дочери политика Геннадия…
Специалисты дали рекомендации, как избежать неприятностей во время досмотра в…
Врачи из Германии объяснили, почему коронавирус не…
Исполнитель Андрей Данилко не соответствует своему сценическому образу в реальной…
В Великобритании мужчина принял шубу на обочине за раненого…
Марина Девятова опровергла слухи об отношениях с Евгением…
Ulefone Armor 6S с защитой IP69K проходит испытания с помощью падений и…
"Женился на молодухе и, говорят, по любви": Роза Сябитова рассказала о расставании с бойфрендом…
В Самаре расследуются причины гибели выпавшей из окна…
Ученые выяснили, почему земные океаны не замерзли в период «молодого»…
Следственный комитет расследует убийство 24-летнего жителя…
Валентина Рубцова выполнила сальто вперёд, которое делала последний раз 25 лет…
Алена Краснова и Никита Пресняков отправились на семейных отдых на…
Александр Ревва презентовал песню "Чужая" из альбома "Всё о…
Официально стартовали продажи Skoda Karoq для российского…
Бывший возлюбленный звезды «Дом-2» Кати Жужи Олег Винник женится во второй…
Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов с самым большим…
Медики определили, что мозг при инсульте подвергается…
Хибла Герзмава рассказала, что счастлива в отношениях с новым…
Просмотреть все новости