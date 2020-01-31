АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов с самым большим…
EUR 69.42 USD 63.04
Курс валют на 31.01.2020

«Ну ты даешь»: Татьяна Навка удивила Яну Рудковскую шпагатом

Известная российская фигуристка Татьяна Навка вслед за своей 5-летней дочерью Надеждой решила продемонстрировать собственную растяжку. Продольный шпагат прославленной российской спортсменки настолько впечатлил продюсера Яну Рудковскую, что та не удержалась от комментариев.
«Ну ты даешь»: Татьяна Навка удивила Яну Рудковскую шпагатом

На персональной страничке в социальной сети Instagram супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова опубликовала снимок, на котором позирует на коврике для йоги, показывая феноменальную для своих 44 лет растяжку. При этом, как признается сама Навка, сначала она думала, что не сможет выполнить это элемент. «Но мой тренер верил в меня», - добавляет фигуристка. Этот кадр произвел довольно большое впечатление не только на подписчиков Навки, но и на некоторых знаменитостей. В частности, известный продюсер Яна Рудковская выразила свое удивление в комментариях словами «Ну ты даешь».

Отметилась среди комментирующих это фото и российская актриса, участница популярного юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава. «Ты шутишь!?» - написала знаменитость.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В больницах Китая больным коронавирусом помогают…
Илон Маск представил публике собственную…
Ученые назвали спасающие от деменции…
Юлия Проскурякова во время отдыха в Майами загорала в откровенном…
Ученые из Калифорнии создали протезы для медуз, чтобы исследовать…
Наталья Водянова об Антуане Арно: "Самостоятельное приготовление яичницы для него…
В NASA заявили о прекращении эксплуатации телескопа…
«Ну ты даешь»: Татьяна Навка удивила Яну Рудковскую…
Названы продукты, от которых лучше воздержаться при гриппе или…
«Судьба ее забрала»: Андрей Разин сообщил о смерти дочери политика Геннадия…
Специалисты дали рекомендации, как избежать неприятностей во время досмотра в…
Врачи из Германии объяснили, почему коронавирус не…
Исполнитель Андрей Данилко не соответствует своему сценическому образу в реальной…
В Великобритании мужчина принял шубу на обочине за раненого…
Марина Девятова опровергла слухи об отношениях с Евгением…
Ulefone Armor 6S с защитой IP69K проходит испытания с помощью падений и…
"Женился на молодухе и, говорят, по любви": Роза Сябитова рассказала о расставании с бойфрендом…
В Самаре расследуются причины гибели выпавшей из окна…
Ученые выяснили, почему земные океаны не замерзли в период «молодого»…
Следственный комитет расследует убийство 24-летнего жителя…
Валентина Рубцова выполнила сальто вперёд, которое делала последний раз 25 лет…
Алена Краснова и Никита Пресняков отправились на семейных отдых на…
Александр Ревва презентовал песню "Чужая" из альбома "Всё о…
Официально стартовали продажи Skoda Karoq для российского…
Бывший возлюбленный звезды «Дом-2» Кати Жужи Олег Винник женится во второй…
Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов с самым большим…
Медики определили, что мозг при инсульте подвергается…
Хибла Герзмава рассказала, что счастлива в отношениях с новым…
Просмотреть все новости