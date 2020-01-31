«Ну ты даешь»: Татьяна Навка удивила Яну Рудковскую шпагатом

На персональной страничке в социальной сети Instagram супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова опубликовала снимок, на котором позирует на коврике для йоги, показывая феноменальную для своих 44 лет растяжку. При этом, как признается сама Навка, сначала она думала, что не сможет выполнить это элемент. «Но мой тренер верил в меня», - добавляет фигуристка. Этот кадр произвел довольно большое впечатление не только на подписчиков Навки, но и на некоторых знаменитостей. В частности, известный продюсер Яна Рудковская выразила свое удивление в комментариях словами «Ну ты даешь».Отметилась среди комментирующих это фото и российская актриса, участница популярного юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава. «Ты шутишь!?» - написала знаменитость.