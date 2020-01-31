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Учёные смогли вырастить ядовитую железу в пробирке

Органеллы, которые учёные вырастили из стволовых клеток змей, вырабатывают такие же токсины, как и настоящие ядовитые железы. Это может помочь создать новые противоядия от змеиного яда.

Эксперты из Института Хюбрехта вырастили в лабораторных условиях минижелезу змеи с ядом. Они воспользовались стволовыми клетками 9 видов рептилий. Их обработали смесью гормонов и ростовых факторов – это особые белки, которые способствуют делению стволовых клеток. Специалисты пришли к выводу, что они могут реагировать на них так же, как и стволовые клетки человека. Это может означать, что система молекулярных сигналов, которая управляет их разделением, появилась давно.

Спустя некоторое время они выработали строение около 0,5 мм в поперечнике. При исключении ростовых факторов у клеток возникла специализация, то есть они модифицировались в клетки эпителия железы, вырабатывающие яд. Вещества, выделяемые клетками, аналогичны химическому строению токсинов рептилии. Их яд состоит из огромного количества токсинов. В органоидах желёз, которые производят его, каждая клетка выделяет свой токсин. По словам ученых, такие минижелезы помогают лучше узнать их биологию и дать старт к разработкам противоядия и БАДа, основанного на ядах змей.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:01

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