Ученые: Предотвратить риск выкидыша поможет применение прогестерона





Ученые попытались разобраться в причинах неоднократных выкидышей у женщин. О том, что прогестерон является важным гормоном во время беременности известно давно, однако о его применении для предотвращения смерти плода споры идут не один десяток лет. Ученые из Великобритании провели два крупных исследования с участием ожидающих появления на свет ребенка женщин. Во время первого опыта им предлагалось принимать прогестерон. Выяснилось, что в таком случае дети рождались на 3% чаще, чем у тех, кто принимал плацебо. Во втором – гормон принимали женщины с кровотечением на разных сроках беременности. В этом случае разница в 5% также оказалась у принимавших прогестерон.Ученые отмечают, что применение гормона имеет несколько положительных сторон. Во-первых, дешевизна средства, во-вторых – снижение рисков для женского организма от выкидыша.