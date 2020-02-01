Ученые: Предотвратить риск выкидыша поможет применение прогестерона
Британский ученые из Бирмингемского университета в ходе проведения исследования выяснили, что использование прогестерона во время беременности поможет снизить риск выкидыша. Исследователи уверены, что такой способ поможет сохранить в Великобритании жизни около 8 500 младенцев.
Ученые попытались разобраться в причинах неоднократных выкидышей у женщин. О том, что прогестерон является важным гормоном во время беременности известно давно, однако о его применении для предотвращения смерти плода споры идут не один десяток лет. Ученые из Великобритании провели два крупных исследования с участием ожидающих появления на свет ребенка женщин. Во время первого опыта им предлагалось принимать прогестерон. Выяснилось, что в таком случае дети рождались на 3% чаще, чем у тех, кто принимал плацебо. Во втором – гормон принимали женщины с кровотечением на разных сроках беременности. В этом случае разница в 5% также оказалась у принимавших прогестерон.
Ученые отмечают, что применение гормона имеет несколько положительных сторон. Во-первых, дешевизна средства, во-вторых – снижение рисков для женского организма от выкидыша.
Ученые попытались разобраться в причинах неоднократных выкидышей у женщин. О том, что прогестерон является важным гормоном во время беременности известно давно, однако о его применении для предотвращения смерти плода споры идут не один десяток лет. Ученые из Великобритании провели два крупных исследования с участием ожидающих появления на свет ребенка женщин. Во время первого опыта им предлагалось принимать прогестерон. Выяснилось, что в таком случае дети рождались на 3% чаще, чем у тех, кто принимал плацебо. Во втором – гормон принимали женщины с кровотечением на разных сроках беременности. В этом случае разница в 5% также оказалась у принимавших прогестерон.
Ученые отмечают, что применение гормона имеет несколько положительных сторон. Во-первых, дешевизна средства, во-вторых – снижение рисков для женского организма от выкидыша.
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:00