АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В честь дня рождения Юрия Лозы перечислены пять самых скандальных высказывания…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Секреты работы сердца рыб могут помочь в лечении инфарктов

Организм рыб обладает способностью восстанавливать сердце благодаря специальным иммунным клеткам. Ученые уверены, что секреты работы сердечной системы таких существ могут помочь в лечении инфарктов.

В Мексике обитают зебровые рыбки, а исследователи выяснили, что они способны к регенерации сердечных тканей. Ученые из Оксфорда узнали, в этом процессе участвуют иммунные клетки макрофаги, производящие коллаген, который ускоряет восстановление тканей сердца. Для людей, перенесших инфаркт, по словам ученых, может появиться новый способ лечения, так как их состояние после очередного приступа ухудшается, а единственным выходом является пересадка органа.

Пациентам может помочь лекарство, которое станет помощником в выработке макрофагами белка коллагена, что запустит процесс регенерации поврежденных инсультом сердечных тканей и избавит от риска сердечной недостаточности и смерти.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 05:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вера Брежнева в Лондоне пошла на прогулку в компании…
Секреты работы сердца рыб могут помочь в лечении…
«Встреча с друзьями удалась»: 69-летняя Надежда Бабкина в Майами увиделась со Стасом…
Эксперты рассказали, как определить состояние автомобиля по свечам…
«Примадонна»: Пользователи сравнили певца Шуру в парике с Аллой…
Ученые нашли доказательство существования металлического…
В честь дня рождения Юрия Лозы перечислены пять самых скандальных высказывания…
Eset: 99% мобильных вирусов нацелены на…
Наваристая шурпа, люля-кебаб по-алматински и бастурме: в армии прошли Дни казахской…
В честь 30-летия со дня выхода "Красотки" названы самые интересные факты о легендарном…
Ученые создали точную копию радиоактивной лавы, разлившейся в…
«Я стала требовательной»: Айза Анохина прокомментировала развод с мужем Дмитрием…
Учёные смогли вырастить ядовитую железу в…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд снова рассталась с Ильей…
«Травила его таблетками»: Марк Рудинштейн высказался о Цымбалюк-Романовской и…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов требует от Татьяны Строковой извинений перед его…
УАЗ готовит внедорожную версию…
Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова оправдалась за гигантскую…
"На моей странице моя жизнь": Ольга Орлова хлестко ответила обидчику в…
«Хочу, чтобы дочь воспитывалась не в российском обществе»: Алексей Панин заявил о желании увезти дочь подальше от «русских…
Готовится выпуск смартфона Realme 6 с процессором Helio…
"Обожаю пары, полные любви": Ксения Бородина восхитилась отношением Алексея Щербакова к…
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко высказался о романе Ольги Бузовой и Давида…
Ученые работают над терапией CAR-T для борьбы с…
В Apple предлагают стандартизировать СМС сообщения с одноразовыми…
Константин Богомолов и Ксения Собчак отметили, что им понравился эротический танец Дарьи Мороз на премьере сериала "Содержанки…
Российские ученые раскрыли механизм, который влияет на деление опухолевых…
В Минске представили новую РСЗО…
Просмотреть все новости