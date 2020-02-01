Секреты работы сердца рыб могут помочь в лечении инфарктов





В Мексике обитают зебровые рыбки, а исследователи выяснили, что они способны к регенерации сердечных тканей. Ученые из Оксфорда узнали, в этом процессе участвуют иммунные клетки макрофаги, производящие коллаген, который ускоряет восстановление тканей сердца. Для людей, перенесших инфаркт, по словам ученых, может появиться новый способ лечения, так как их состояние после очередного приступа ухудшается, а единственным выходом является пересадка органа.Пациентам может помочь лекарство, которое станет помощником в выработке макрофагами белка коллагена, что запустит процесс регенерации поврежденных инсультом сердечных тканей и избавит от риска сердечной недостаточности и смерти.