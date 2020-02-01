Вера Брежнева в Лондоне пошла на прогулку в компании незнакомца

По всей видимости, супруга известного продюсера Константина Меладзе улетела в другую страну без своего мужа. Интернет-пользователи внимательно рассмотрели снимки, опубликованные певицей, и, не увидев на них композитора, а лишь возможных подруг и незнакомого мужчину, сразу приняли строить догадки.На фотографиях из Королевского ботанического сада действительно нет Константина Меладзе. Однако и о мужчине в компании Веры Брежневой тоже ничего не известно. Хотя общество часто создает шумные слухи вокруг семейной пары, звезды постоянно их опровергают. Недавно исполнительница поделилась личным фото со своим супругом, которым прекратила волну ложной информации об их конфликтах.