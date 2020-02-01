Ученые нашли доказательство существования металлического водорода
Ученые-физики из Франции после проведенного исследования заявили, что поняли, как получить металлический водород. По их словам, для этого необходимо сжать вещество до давления, показатели которого превышают в 4,2 млн раза атмосферное.
Водород представляет бесцветную жидкость или газ, состоящие из молекул, которые, в свою очередь, состоят из двух атомов водорода. Почти 100 лет назад ученые предсказывали, что при определенных условиях элемент может превращаться в вещество, которое по своим свойствам будет схожим с металлом. При наступлении этой фазы молекулы водорода прекращают существование, тогда как протоны, потеряв свои электроны, будут объединены в кристаллическую решетку. Согласно теоретическим моделям, металлический водород сможет обладать сверхпроводящими свойствами при комнатной или близкой к такому показателю температуре.
Ученые из разных стран, включая Россию, ранее заявляли, что им удалось достичь такой фазы при давлении, превышающем атмосферное в 2-3 млн раз. Тем не менее, к подобным заявлениям относились скептически, так как документального подтверждения опытов не имелось. Причиной этому, по словам исследователей, являлся тот факт, что в экспериментах использовалась алмазная наковальня, которая не позволяла получить точные результаты.
Ученые из Франции решили данную проблему, обработав внутреннюю часть указанного прибора пучком ионов. В ходе опыта французские физики смогли сжимать водород и наблюдать за изменениями прозрачности по мере сжатия вещества. В теории, фаза состояния, когда водород полностью теряет свою прозрачность при обычном свете и инфракрасном излучении, говорит о приобретении им металлических свойств. В ходе опыта удалось узнать, что это происходит при сжатии до 4,18 млн атмосфер. Теперь исследователи намерены провести дополнительные эксперименты, чтобы попытаться узнать, действительно ли вещество становится сверхпроводящим.
Водород представляет бесцветную жидкость или газ, состоящие из молекул, которые, в свою очередь, состоят из двух атомов водорода. Почти 100 лет назад ученые предсказывали, что при определенных условиях элемент может превращаться в вещество, которое по своим свойствам будет схожим с металлом. При наступлении этой фазы молекулы водорода прекращают существование, тогда как протоны, потеряв свои электроны, будут объединены в кристаллическую решетку. Согласно теоретическим моделям, металлический водород сможет обладать сверхпроводящими свойствами при комнатной или близкой к такому показателю температуре.
Ученые из разных стран, включая Россию, ранее заявляли, что им удалось достичь такой фазы при давлении, превышающем атмосферное в 2-3 млн раз. Тем не менее, к подобным заявлениям относились скептически, так как документального подтверждения опытов не имелось. Причиной этому, по словам исследователей, являлся тот факт, что в экспериментах использовалась алмазная наковальня, которая не позволяла получить точные результаты.
Ученые из Франции решили данную проблему, обработав внутреннюю часть указанного прибора пучком ионов. В ходе опыта французские физики смогли сжимать водород и наблюдать за изменениями прозрачности по мере сжатия вещества. В теории, фаза состояния, когда водород полностью теряет свою прозрачность при обычном свете и инфракрасном излучении, говорит о приобретении им металлических свойств. В ходе опыта удалось узнать, что это происходит при сжатии до 4,18 млн атмосфер. Теперь исследователи намерены провести дополнительные эксперименты, чтобы попытаться узнать, действительно ли вещество становится сверхпроводящим.
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 01:04