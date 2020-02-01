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Ученые нашли доказательство существования металлического водорода

Ученые-физики из Франции после проведенного исследования заявили, что поняли, как получить металлический водород. По их словам, для этого необходимо сжать вещество до давления, показатели которого превышают в 4,2 млн раза атмосферное.
Ученые нашли доказательство существования металлического водорода

Водород представляет бесцветную жидкость или газ, состоящие из молекул, которые, в свою очередь, состоят из двух атомов водорода. Почти 100 лет назад ученые предсказывали, что при определенных условиях элемент может превращаться в вещество, которое по своим свойствам будет схожим с металлом. При наступлении этой фазы молекулы водорода прекращают существование, тогда как протоны, потеряв свои электроны, будут объединены в кристаллическую решетку. Согласно теоретическим моделям, металлический водород сможет обладать сверхпроводящими свойствами при комнатной или близкой к такому показателю температуре.

Ученые из разных стран, включая Россию, ранее заявляли, что им удалось достичь такой фазы при давлении, превышающем атмосферное в 2-3 млн раз. Тем не менее, к подобным заявлениям относились скептически, так как документального подтверждения опытов не имелось. Причиной этому, по словам исследователей, являлся тот факт, что в экспериментах использовалась алмазная наковальня, которая не позволяла получить точные результаты.

Ученые из Франции решили данную проблему, обработав внутреннюю часть указанного прибора пучком ионов. В ходе опыта французские физики смогли сжимать водород и наблюдать за изменениями прозрачности по мере сжатия вещества. В теории, фаза состояния, когда водород полностью теряет свою прозрачность при обычном свете и инфракрасном излучении, говорит о приобретении им металлических свойств. В ходе опыта удалось узнать, что это происходит при сжатии до 4,18 млн атмосфер. Теперь исследователи намерены провести дополнительные эксперименты, чтобы попытаться узнать, действительно ли вещество становится сверхпроводящим.

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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 01:04

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