«Судьба ее забрала»: Андрей Разин сообщил о смерти дочери политика Геннадия Темникова

«К несчастью, судьба ее забрала. Она очень хорошо общалась с моим сыном, даже была на его похоронах. Теперь они будут рядом», - гласит подпись продюсера под этой публикацией. Также Разин отметил, что похороны Валентины Темниковой пройдут 2 февраля на столичном Троекуровском кладбище. Продюсер обратился к тем, кто был знаком с девушкой и попросил их прийти на кладбище, чтобы проститься с ней. Саму девушку он называет «лучшей из лучших, умницей и красавицей». Кроме того, Разин даже вспомнил, что погибшая была чемпионкой в конном спорте.Стоит напомнить, что в марте 2017 года Андрей Разин и сам потерял сына Александра. У парня после болезни случилось осложнение и медикам не удалось спасти его жизнь. Он умер от сердечного приступа.